10 idee spaventose per un Halloween green

Hai mai pensato a festeggiare un "Halloween green"? Che cosa significa? Semplice, ti sei mai chiesto che cosa succede alle zucche e ai travestimenti dopo i festeggiamenti? Generalmente la maggior parte dei costumi e delle decorazioni usati per la famosa festa “spettrale” finiscono nella pattumiera.

Ma, tranquillo, ti puoi divertire lo stesso in modo ecosostenibile. Ecco allora qualche consiglio per ridurre gli sprechi e festeggiare un Halloween green di tutto rispetto.

Anche i fantasmi riciclano

Eh sì forse i fantasmi hanno un “animo” green visto che indossano sempre vecchie lenzuola! Potresti prendere spunto e scovare nell’armadio un vecchio lenzuolo in modo da realizzare il tuo costume riciclato, anziché comprarne uno nuovo e poi magari buttarlo.

Abiti eco sostenibili per un Halloween green, come si fa?

Per esempio potresti fare un giro nei mercatini dell’usato, chissà che non trovi qualcosa di veramente “terrificante”! Oppure puoi organizzare con gli amici uno scambio dei vecchi costumi, usati per i festeggiamenti passati. Insomma, non buttarli. Qualsiasi cosa pur di non sprecare.

E le decorazioni? Falle tu

Anche acquistare le decorazioni di Halloween, che userai solo una volta, può comportare molti sprechi. Prendi in considerazione la possibilità di creare le tue decorazioni quest'anno o di cercare, se le hai conservate, tra quelle vecchie.

Creare le tue decorazioni è un ottimo modo per diventare ecologici, spendendo pochissimo. Per iniziare, potresti prendere in considerazione di realizzare dei pipistrelli con la carta riciclata. Guarda il video qui sotto

Non sprecare la zucca che usi per creare Jack-o-lantern

Sapevi che ogni singola zucca che acquisti al supermercato ha centinaia di altri usi oltre a essere intagliata per Halloween?

Ci sono molti modi per utilizzare tutte le parti della tua zucca avanzata: per esempio potresti utilizzarla in cucina il pesto di semi di zucca, le patatine con la buccia di zucca, la zuppa fino al gelato o alla torta!

Quindi, una volta svuotata, quest'anno metti da parte il suo interno e cerca le ricette più golose per trasformarla in una deliziosa prelibatezza. Ovviamente, dopo che la festa sarà finita, non dimenticare di buttare la zucca intagliata in un cestino per i rifiuti alimentari.

Se non hai la zucca per realizzare lo spaventoso Jack-o-lantern, puoi recuperare un vecchio cartone del latte o un grande barattolo, intaglialo e il gioco è fatto.

Altre idee per un Halloween green