Halloween, tre episodi terrificanti accaduti davvero sui set dei film horror

Ogni notte il fantasma della serva Okiku risale dal pozzo dove è stata gettata dal padrone, un samurai di nome Tessan Aoyama. Raggiunge le segrete del castello di Himeji, in Giappone, e conta i dieci piatti d’oro che avrebbe dovuto custodire quando era in vita. Ogni volta, vedendo che manca il decimo, Okiku lancia un urlo spettrale. È la famosa leggenda che ha ispirato il libro Ringu e il film horror The Ring e fa davvero paura.

Ma da dove nasce la paura? È tutta colpa del cervello: quando ritiene che siamo in pericolo attiva il sistema nervoso simpatico che ci mette automaticamente in allerta. Ecco perché è un’emozione speciale. Anticamente era il timore delle belve, oggi è più quello delle malattie o della guerra.

Spesso però la paura... piace! Ecco perché sono nati i creepypasta, le “storie raccapriccianti” scritte su internet e condivise da centinaia di ragazzi e ragazze che, come te, vogliono provare il brivido dell’orrore! Sei pronto a strillare anche tu? In questo articolo non ti parliamo di film horror, ma di episodi terrificanti realmente accaduti agli attori e a chi lavorava attorno a questi set.

1. L’esorcismo di Emily Rose (2005)

Il film, ispirato a una storia vera, racconta di un prete accusato di omicidio dopo che aveva praticato un esorcismo a una giovane ragazza.

La protagonista Jennifer Carpente e la troupe raccontarono che, nel periodo delle riprese, nelle loro stanze d’albergo le radio si accendevano da sole sulla canzone Alive dei Pearl Jam e poi si spegnevano, senza apparente motivo.

2. The Conjuring (2013)

In The Conjuring, o L'evocazione, si racconta di una casa in cui si trasferisce una famiglia molto numerosa che inizia a notare strane apparizioni e rumori molto inquietanti. Una coppia che collabora con il Vaticano viene chiamata per investigare sulle possibili presenze demoniache nell'abitazioni e capire in quale modo si debba intervenire.

Vera Farmiga, che nel film interpreta un’investigatrice dei misteri, sostiene di avere scoperto tre tagli sullo schermo del suo computer portatile, come se un mostro l’avesse graffiato con la zampa.

3. Annabelle (2014)

Il film si basa su una bambola conservata al Museo dell’occulto di Monroe (Connecticut, Usa). Durante le riprese la troupe avrebbe individuato più volte, su alcune superfici impolverate, quelle che sembravano impronte di mani: avevano sempre tre dita, come gli artigli del demone nel film. E uno degli attori ha avuto un incidente nello stesso corridoio in cui avrebbe poi girato la scena della sua morte.