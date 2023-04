Un regalo insolito per la festa della mamma : organizza un picnic tutto per lei!

Stampa

Per la festa della mamma perché non pensare a qualcosa di diverso dal solito, qualcosa da fare all'aperto in una tiepida domenica di primavera? Per esempio un bel picnic , da organizzare in gran segreto per fare alla tua mamma una sorpresa , magari con l'aiuto di papà e dei fratelli!

Ti regaliamo qui dei preziosi consigli per preparare il picnic perfetto per la festa della mamma. Ricordati, il bello di questo pranzo all'aperto è che puoi farlo praticamente dappertutto, l'importante è che sia permesso (informati in anticipo): al parco, in un bosco, in un prato, nel giardino di casa, sul terrazzo o persino sul balcone se è abbastanza grande!

Ecco come organizzare per la festa della mamma un picnic perfetto

Controlla le previsioni del tempo almeno un paio di giorni prima ; in caso di pioggia niente paura: puoi sempre apparecchiare nel salotto di casa, l'importante è festeggiare.

Non è necessario avere il tradizionale cestino da picnic , bastano dei contenitori ermetici in vetro per il cibo e una borsa termica per tenere in fresco le bevande. Sicuramente in casa hai questo materiale. Via libera a stoviglie usa e getta, basta poi riciclarli con la raccolta differenziata. Procurati qualcosa su cui sedersi , tipo un telo, una grande coperta, a meno che tu non scelga un'area già attrezzata con panche e tavoli in legno; nel caso basta portare una tovaglia e i tovaglioli, meglio se di stoffa. Porta con te uno o più sacchetti per raccogliere la spazzatura ( e ricordati di smaltire i rifiuti correttamente): finito il picnic, il luogo va lasciato come l'hai trovato. Pensa a qualche gioco da fare all'aperto e porta il materiale necessario (il volano, un frisbee, quello che più piace a te e alla tua famiglia). Infine la cosa più importante: il menu . Fai la lista della spesa per tempo pensando a cibi facili da preparare e trasportare. Abbonda con verdura e frutta di stagione da sgranocchiare, panini, torte salate da preparare in anticipo di nascosto col papà, acqua e bibite di tuo gradimento. E magari una bella crostata al gusto preferito dalla tua mamma .

Tutto pronto? E allora buona festa della mamma!

