La Festa della Mamma si avvicina: come forse già saprai, cade ogni seconda domenica del mese di maggio, il cosiddetto mese mariano, cioè dedicato alla Vergine Maria. Probabilmente stai già facendo qualche lavoretto a scuola, o magari sei troppo grande ormai per questo tipo di regali. In ogni caso, una torta da preparare da solo/a, col papà, con fratelli e sorelle, nonne e nonni e perché no con la tua mamma nel giorno della sua festa è un’ottima idea per farla felice! Ecco qualche ricetta di torte per la Festa della Mamma a prova di… chiunque!

Le migliori torte per la Festa della Mamma

La torta è un regalo davvero speciale, anche se ha poco valore economico. E sai perché? Perché è fatta col cuore e con le tue mani. Il fatto che tu sia qui a cercare una ricetta e che poi ti impegni per reperire gli ingredienti e metterti al lavoro è un pensiero bellissimo per celebrare la tua mamma e comunicarle il tuo amore. Abbiamo selezionato per te delle ricette di torte per la Festa della Mamma semplici, che incontrano tutti i gusti, anche di chi non vuole o non può consumare zucchero, di chi è celiaco/a, di chi è vegano/a… Così tutte le mamme saranno accontentate!

Torte semplici per la Festa della Mamma

Qui un elenco di ricette di torte semplici ma perfette per la Festa delle Mamma, che puoi preparare anche tu da solo/a oppure con un adulto se ti senti più tranquillo/a.

Torta di mele

Per chi ama le torte classiche, quelle da mangiare appena sfornate, a colazione o magari a merenda, la torta di mele è perfetta anche per la Festa della Mamma. Abbiamo selezionato questa di Rossella in Padella, che ha un blog su Giallo Zafferano, che non necessita di grandi abilità e nemmeno di pericolose fruste (lo sappiamo che poi la farina e lo zucchero volano ovunque)!.

Torta fredda mascarpone e fragole

Un’altra torta che arriva da Giallo Zafferano, la trovate sul blog di Dulcisss in Forno. Si tratta di una crostata fredda con mascarpone e fragole, molto facile da realizzare, ideale se il clima inizia a diventare caldo perché rinfresca ed è perfetta anche come dessert dopo il pranzo della domenica! Trovate la ricetta a questo link.

Cheesecake allo yogurt e frutta

Ancora per chi cerca qualcosa di semplice e freddo, stavolta senza alcuna cottura, questa cheesecake allo yogurt si prepara rapidamente ed è a prova di chiunque! La ricetta la trovate sul sito Brodo di coccole.

Torta ai 7 vasetti (al cocco)

Forse hai già sentito parlare di questa celebre torta che si prepara usando come unità di misura i vasetti dello yogurt. In questa versione la potete gustare al cocco. È la torta ideale per chi non si è mai cimentato nella pasticceria o se vuoi provare a preparare la tua prima torta da solo/a. Per un tocco in più, puoi accompagnarla a della panna montata.

Torta cuore di mamma con Nutella

Questa torta è un po’ particolare perché è a forma di cuore, ma è davvero buonissima e anche facile da preparare. Inoltre c’è il tutorial di Fatto in Casa da Benedetta, impossibile che non sia un successo!

Torte senza zucchero per la Festa della Mamma

Se la tua mamma, o qualcuno in famiglia, non può esagerare con lo zucchero per motivi di salute o altro, ci sono tante alternative light che puoi preparare per lei. Eccone alcune.

Torta senza zucchero “basic”

Per chi non si è mai cimentato in pasticceria, ecco una torta facilissima che non prevede zucchero. Trovate la ricetta su Agrodolce.

Torta al cioccolato senza zucchero e senza farina

Per chi si ritrova all’ultimo momento a voler preparare una torta per la Festa della Mamma, ecco una ricetta davvero semplice e veloce che non prevede né zucchero né farina ma solo due ingredienti, cioccolato e banane! Trovi il tutorial qui.

Torta al cacao dietetica

Un’altra torta la cui videoricetta è semplicissima da seguire. Si tratta di una torta al cacao, senza zucchero, con solo un po’ di stevia (che si trova con facilità in qualsiasi supermercato!).

Ciambellone senza zucchero

Se hai uno stampo per le ciambelle in casa, prova questa torta senza zucchero, è facilissima e ti farà fare un figurone! Ottima a colazione, a merenda, nature o con un pezzo di cioccolato fondente. La trovi su Butta la Pasta.

Torte per persone celiache facili da preparare

Mamma o qualcun altro in famiglia soffre di celiachia? Nessun problema, esistono delle alternative!

Puoi per esempio preparare una torta allo yogurt, con farina di riso e fecola di patate al posto della farina con glutine. C’è la famosissima caprese napoletana, che è naturalmente senza glutine perché con farina di mandorle, in questa versione al pistacchio di Benedetta Rossi. Se la mamma ama il cioccolato, questa torta senza farina fa al caso suo, come questa ciambella all’arancia di Sonia Peronaci.

Torte vegan semplici e gustose

Veniamo all’ultima categoria, quella delle torte vegan. Se la tua mamma non mangia derivati animali, dovrai evitare le torte con uova, burro e latte, ovviamente, a meno che non siano vegetali. Ma le alternative sono davvero tantissime e, mostrandole il tuo impegno nel cercare una ricetta gustosa e adatta a lei, la renderai davvero felice!

Torta arancia e cioccolato

La mitica Cucina Botanica ha sempre una ricetta vegan friendly da proporre, e tra le tante abbiamo selezionato questa torta arancia e cioccolato. Credici, anche se la tua mamma non è vegana, non potrà non adorarla!

Plumcake marmorizzato al cioccolato e vaniglia

Chi non ama i plumcake marmorizzati? Questa versione vegan è perfetta per la Festa della Mamma. La ricetta viene dal sito Vegolosi, una garanzia quando si tratta di piatti vegan friendly! Puoi trovarla a questo link.

Cheesecake vegana pronta in 5 minuti

Ecco un’altra ricetta facilissima e veloce che chiunque può realizzare! Si tratta di una cheesecake vegana che si prepara con biscotti (vegan ovviamente), olio di cocco, sciroppo d’acero, cacao, cioccolato e tofu.

Questa è solo una selezione delle tante torte per la Festa della Mamma che puoi prepararle per farle una sorpresa. Scegli quella più adatta a lei e stupiscila!