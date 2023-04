Stampa

Shutterstock

La Festa della Mamma è un momento speciale dell’anno, che cade la seconda domenica del mese di maggio. Mese, come forse saprai, dedicato alla mamma più famosa tra tutte: la Madonna. Maggio è infatti chiamato “mese mariano”, in onore di Maria, che diede vita a Gesù. Per celebrare tutte le madri del mondo e per aiutarti a dedicare alla tua un pensiero speciale, abbiamo raccolto per te alcune tra le più belle poesie per la Festa della Mamma!

Perché dedicare una poesia alle mamme

Le poesie non sono così presenti nella nostra vita: anche se le impari a scuola, quando si cresce e si entra nel mondo del lavoro si tende a non leggerne più, ed è un vero peccato. Le poesie sono infatti un modo speciale per esprimere emozioni, capire la vita, affrontare momenti complessi e non ultimo fare una dedica a qualcuno di speciale. Per questo le poesie per la Festa della Mamma sono un ottimo modo per far sapere a chi ti sta crescendo quanto è importante e al tempo spesso avere un pensiero unico e indimenticabile per lei!

Poesie italiane dedicate alla mamma

Sono tante le poesie italiane dedicate alla figura materna: i nostri autori e le nostre autrici, nei secoli, hanno celebrato tante volte le donne e in particolare le mamme. Ecco le più belle che abbiamo selezionato per te.

Mi ha fatto la mia mamma, Gianni Rodari

Persone male informate

O più bugiarde del diavolo

Dicono che sono nato

Sotto a una foglia di cavolo!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sei venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sono venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

Se mamma ti ha comperato

Come taluni pretendono

Dimmi: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?

Se mamma mi ha comperato

Come taluni pretendono

Diteci: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Ti ha fatto la tua mamma

E devi essere contento!

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

E sono molto contento!

Mia madre, Giuseppe Garibaldi

Nelle circostanze più terribili

della mia vita, quando l’oceano ruggiva sotto

la carena, contro i fianchi della mia nave,

sollevata come un sughero; quando le palle

fischiavano alle mie orecchie e piovevano a

me d’intorno fitte come la gragnola, io vedevo

sempre mia madre inginocchiata, immersa e

nella preghiera, ai piedi dell’Altissimo.

Ed in me, quello che trasfondeva quel coraggio,

di cui anch’io rimanevo stupito, era la convinzione

che non poteva cogliermi alcuna disgrazia,

mentre una così santa donna,

un tale angelo pregava per me.

Tra le tue braccia, Alda Merini

C’è un posto nel mondo

dove il cuore batte forte,

e rimani senza fiato

per quanta emozione provi;

dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;

quel posto è tra le tue braccia

in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare.

Da lì fuggir non potrò

poichè la fantasia d’incanto risente

il nostro calore e non permetterò mai

ch’io possa rinunciare

a chi d’amor mi sa far volare.

A mia madre, Edmondo De Amicis

Io sento dal profondo

Un’esile voce chiamarmi

Le viscere mie palpitanti

Trasalgono in sussulti

Che sono i tuoi baci i tuoi pianti

Tu sei l’ignoto

E formo il tuo cor col mio cuore.

La madre, Giuseppe Ungaretti

E il cuore quando d’un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,

Sarai una statua davanti all’eterno,

come già ti vedeva

quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

e avrai negli occhi un rapido sospiro.

Supplica a mia madre, Pier Paolo Pasolini

È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

La mamma, Ada Negri

La mamma non è più giovane

e ha già molti capelli

grigi: ma la sua voce è squillante

di ragazzetta e tutto in lei è chiaro

ed energico: il passo, il movimento,

lo sguardo, la parola.

La mamma, Roberto Piumini

Due braccia che m’abbracciano,

due labbra che mi baciano,

due occhi che mi guardano,

e mani che accarezzano

e sento un buon odore

e sento un bel sapore:

la mamma e’ questo per me

e molto altro ancora:

la mamma e’ una dolcissima signora.

Poesie straniere dedicate alla mamma

Se vuoi stupire la tua mamma con una poesia meno nota, che non si studia a scuola e che dimostrerà come ti sei impegnato per cercarla, ecco alcune tra le più belle poesie di autori e autrici stranieri che puoi dedicarle per la sua festa!

La madre, Victor Hugo

La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

A mamma, Marina Cvetaeva

Nel vecchio valzer di Strauss

noi abbiamo udito il tuo sommesso appello,

da quel momento ci sono estranei tutti i vivi

e consolante il fugace combattimento delle ore.

Noi, come te, salutiamo i tramonti

ebbri della vicinanza della fine.

Tutto quello di cui siamo ricchi nella sera migliore

tu ce lo hai messo nel cuore.

Inchinandoti ai sogni infantili senza stancarti

(senza di te soltanto la luna li guardava!

hai guidato i tuoi piccoli oltre

i pensieri e le azioni di una vita amara.

Dai primi anni ci era vicino chi soffriva,

noioso il riso ed estraneo il tetto familiare …

La nostra nave non salpò in un buon momento

e naviga secondo il capriccio di tutti i venti!

Sempre più pallida l’isola celeste – l’infanzia,

noi siamo soli sul ponte.

Si vede che tu, mamma, alle tue figlie

hai lasciato in eredità la tristezza.

Madre, Kahlil Gibran

La parola più bella sulle labbra del genere umano è madre

e la più bella invocazione è “madre mia”.

E’ la fonte dell’amore, della misericordia,

della comprensione, del perdono.

Ogni cosa in natura parla della madre

la stella sole è madre della terra

e le dà il suo nutrimento di calore;

non lascia mai l’universo nella sera

finché non abbia coricato la terra

al suono del mare e al canto melodioso

degli uccelli e delle acque correnti.

E questa terra è madre degli alberi e dei fiori.

Li produce, li alleva e li svezza.

Alberi e fiori diventano

madri tenere dei loro grandi frutti e semi.

La parola “madre” è nascosta nel cuore

e sale sulle labbra

nei momenti di dolore e di felicità,

come il profumo sale dal cuore della rosa

e si mescola

all’aria chiara e all’aria nuvolosa

Festa della mamma, Stephen Littleword

Per la tua festa dolce mamma

ho raccolto i fiori più belli del nostro giardino

ho colorato il disegno più speciale

ho cercato tra i ricordi la storia più bella.

Tutto questo per fartene dono,

anche se, il fiore più bello, i colori più accesi,

e la storia più speciale nella mia vita,

sei tu, mamma!

Auguri, è la tua festa!

Grazie mamma, Judith Bond

Grazie mamma

perché mi hai dato

la tenerezza delle tue carezze,

il bacio della buona notte,

il tuo sorriso premuroso,

la dolce tua mano che mi dà sicurezza.

Hai asciugato in segreto le mie lacrime,

hai incoraggiato i miei passi,

hai corretto i miei errori,

hai protetto il mio cammino,

hai educato il mio spirito,

con saggezza e con amore

mi hai introdotto alla vita.

E mentre vegliavi con cura su di me

trovavi il tempo

per i mille lavori di casa.

Tu non hai mai pensato

di chiedere un grazie.

Grazie mamma.

Le mani della madre, Rainer Maria Rilke

Tu non sei più vicina a Dio

di noi; siamo lontani tutti. Ma tu hai stupende

benedette le mani.

Nascono chiare in te dal manto,

luminoso contorno:

io sono la rugiada, il giorno,

ma tu, tu sei la pianta.

Nato, Wislawa Szymborska

Dunque è sua madre.

Questa piccola donna.

Artefice dagli occhi grigi.

La barca su cui, anni fa,

lui approdò alla riva.

È da lei che si è tirato fuori

nel mondo,

nella non-eternità.

Genitrice dell’uomo

con cui salto attraverso il fuoco.

È dunque lei, l’unica

che non lo scelse

pronto, compiuto.

Da sola lo tirò

dentro la pelle a me nota,

lo attaccò alle ossa

a me nascoste.

Da sola gli cercò

gli occhi grigi

con cui mi ha guardato.

Dunque è lei, la sua Alfa.

Perché mai me l’ha mostrata?

Nato.

Così è nato, anche lui.

Nato come tutti.

Come me, che morirò.

Figlio d’una donna reale.

Uno giunto dalle profondità del corpo.

In viaggio verso l’Omega.

Esposto

alla propria assenza

da ogni dove,

in ogni istante.

E la sua testa

è una testa contro un muro

cedevole per ora.

E le sue mosse

sono tentativi di eludere

il verdetto universale.

Ho capito

che è già a metà cammino.

Ma questo a me non l’ha detto,

no.

«Questa è mia madre»

mi ha detto soltanto.

Che la tua mamma sia un’amante dei classici o legga poco non importa: con una poesia a lei dedicata saprai conquistare il suo cuore e farla felice in un giorno così importante!