Lavoretto per la festa della mamma: la rosa di pannolenci

Chiara Balzarotti

Una rosa per la Festa della mamma che potrà tenere sempre con sé

Cosa ti serve

Pannolenci verde scuro, verde chiaro e rosso

pennarello nero

filo e ago per cucire

stecchino per spiedini

colla in stick, forbici, pinzatrice

1) Disegna sul panno verde scuro due foglie e due rettangoli larghi 1,5 centimetri e lunghi quanto uno stecchino per spiedini.

2) Incolla i due rettangoli lunghi allo stecchino.

3) Poi incolla le due foglie al gambo.

3) Ritaglia una striscia di panno rosso lunga circa 20 centimetri. Pinzane un’estremità al gambo e avvolgi la striscia in modo da creare un bocciolo.

4) Chiudi il bocciolo fissando la parte finale con la pinzatrice

5) Dal panno verde chiaro ritaglia una striscia di foglioline

6) Fai passare il filo “dentro e fuori”, come per fare un orlo. Cuci un’estremità delle foglioline sotto il bocciolo; tira il filo in modo da arricciare le foglioline e mettile intorno al bocciolo. Poi fissale con ago e filo.

Ecco la tua rosa! Aggiungi un bigliettino a forma di cuore!

Ideazione di Chiara Balzarotti