La Festa della Mamma si avvicina e probabilmente avrai già realizzato qualche lavoretto a scuola o organizzato una sorpresa con la complicità del papà o di qualche altro membro della famiglia. Ma se così non fosse e soprattutto se volessi fare un regalo originale alla tua mamma eccoti un’idea: le filastrocche per la Festa della Mamma!

Come scegliere la filastrocca giusta per la mamma

Se tua mamma è una tipa divertente, a cui piace ridere e scherzare, cantare, ballare e magari leggere con te, la filastrocca è il regalo giusto per lei! Meno seria della poesia, più facile da adattare a tutte le personalità e soprattutto da infarcire con disegni, collage e molto altro! Scegliere quella più adatta alla tua mamma sarà difficile, sono tutte belle!

Lasciati guidare dal cuore oppure chiedi consiglio ai nonni, al papà o alla maestra: sapranno suggerirti il testo più adatto!

Filastrocche dedicate alla mamma

Veniamo quindi al sodo! Ecco le filastrocche per la Festa della Mamma che puoi ricopiare, magari accompagnando le parole con un bel disegno, una cartolina, un biglietto, una foto di voi due o i suoi dolcetti preferiti. Fai vedere che ti sei impegnato/a, sarà un regalo graditissimo! Queste sono le filastrocche, scegli la tua preferita:

La mia mamma, Maria Raggi (Maestra Mary)

C’è una donna meravigliosa

che tanto lavora e mai riposa.

Si agita, corre, indaffarata

è lei la regina da tutti amata.

La riconosci: non ha la corona

ed è una simpatica burlona.

Prepara muffin, torte e pasticci

con lei dimentico anche i capricci.

Ha molti pensieri nella sua testa

ma regala sorrisi e facciamo festa.

Lascia nell’aria un profumo delicato:

sa di pura vaniglia e fresco bucato.

La chiamo “Mamma” è il mio gioiello

con lei accanto il mondo è più bello!

Mamma che Mamma, Jolanda Restano

Mamma che cuore,

Mamma che amore!

Mamma che bella:

sei la mia stella!

Mamma che amica,

Mamma: stordita?

Mamma che gioca,

Mamma che cuoca!

Mamma che sgomma,

Mamma che dramma!

Mamma che sonno,

Mamma che affanno!

È chiaro, insomma:

Mamma che… Mamma!

Fiori per la mamma, Dina Mc Arthur Rebucci

Io raccolgo roselline,

tu ranuncoli dorati

tu narcisi e pratoline

sulle rive e in mezzo ai prati.

Oh mammina, tanti fiori

raccogliamo, sai perché?

Per l'aroma? Pei colori?

Per donarli tutti a te.

Festa della mamma, Enzo Ottaviani

La fata più bella

Non ha, sui capelli, una stella

né, in mano, la bacchetta fatata,

eppure ogni mamma è una fata,

la fata più buona e più bella!

Perché vive solo d’ amore;

è così grande il suo cuore

che tutto, ai suoi figlioli, perdona.

La mamma è la fata più bella

perché pieno di luce il suo viso;

così, quando va in paradiso,

diventa del ciel una stella!

La maestra ci dice, Renzo Pezzani

Bambini, vi voglio insegnare

che ancora ci sono le fate.

Non hanno bacchette incantate

ma sono più belle e più care.

Sapete qual è la fatina

che sempre vi resta vicina

e nel cuore le brilla una fiamma,

ha in viso un sorriso giocondo,

ha il nome più bello del mondo?

È facile dirlo: è la mamma.

Filastrocca della mamma, Giuseppe Bordi



Filastrocca della mamma

che cancella ogni mio dramma,

ha per me il consiglio giusto,

mi fa ridere di gusto.

Lei soddisfa i miei bisogni,

nutre me con i miei sogni;

lascia indietro la carriera

per dar luce alla mia sera.

Poi mi cura ogni ferita,

rende lieve ogni salita;

mi fa crescere più forte

tiene aperte le sue porte.

Se la vita si fa dura,

se la notte si fa scura,

lei andrà fino al paradiso

e mi accenderà un sorriso.

Mamma filastrocca, Alessia de Falco e Matteo Princivalle

C’era mamma filastrocca

che aveva sei rime color albicocca

Tre strofe dolci come crostata

bianche come la panna montata.

Tutte insieme le strofe e le rime

fanno alla mamma una festa sublime.

La riempiono di abbracci e di baci

Cantando: “Mamma, quanto ci piaci!”

Per la mamma, Gianni Rodari

Filastrocca delle parole

si faccia avanti chi ne vuole.

Di parole ho la testa piena

con dentro "la luna" e "la balena".

Ma le più belle che ho nel cuore

le sento battere: "mamma", "amore".

Se vuoi fare gli auguri alla tua mamma in maniera originale, dedicale una filastrocca per la Festa della Mamma!