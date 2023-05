Festa della mamma, tutto quello che puoi fare

Stampa

Getty Images

Ogni anno per la festa della mamma si presenta sempre il solito dilemma, trovare un'idea originale che renda questo giorno unico. Sicuramente qualsiasi cosa farai, la tua mamma sarà felice per le attenzioni che le dedicherai, ma forse è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso. Ecco 10 idee originali per rendere sorprendente e speciale questo giorno.

Crea un collage di foto

È sempre bello guardare insieme le immagini dei momenti più divertenti e buffi, per esempio, quelli vissuti durante le vacanze. Non perdere tempo, stampa le foto più comiche e incollale su un cartoncino colorato oppure prepara un album fotografico. Se vuoi dare un tocco di vivacità, oltre alle foto aggiungi una descrizione e, se vuoi essere ancora più creativo, incolla foglie, fiori o glitter. E se ti va, lascia un po' di spazio per le foto future da aggiungere.

Guardate un film insieme

Puoi scegliere se andare al cinema o guardare un film a casa. Se preferite un film a casa prepara dei popcorn, poi scegli il vostro film preferito e… Buon divertimento!

Scrivile una poesia

Diventa creativo e scrivile una poesia che la descriva. Sarà felicissima! Non c’è bisogno che sia lunghissima. Potresti prendere spunto da un haikai, una brevissima poesia giapponese il cui punto forte è proprio la brevità, infatti puoi riuscire a esprimere le tue emozioni più profonde in appena tre versi.

Ecco qualche esempio:

Canti di mamma

deliziano in maggio

la festa dei fiori

***

Mano leggera

è carezza di vento

materna cura

***

Dolce sorriso

dalle labbra al viso

primaverile

Bigliettini colorati con frasi affettuose

Prendi un barattolo di vetro, vuoto, poi riempilo con tanti bigliettini colorati di carta. Scrivici sopra tutti i motivi per cui pensi che la tua mamma sia la migliore. Ogni volta che vorrà ne prenderà uno e leggerà il pensiero che le hai dedicato.

Prepara uno spettacolo solo per lei

Riunisci tutta la famiglia, fratelli, sorelle, papà e animali domestici e preparate uno spettacolo originale per la mamma.

Per la festa della mamma portale la colazione a letto

Preparare la colazione per la tua mamma è un ottimo modo per mostrarle quanto tieni a lei. Per esempio, potresti prepararle una colazione fantasiosa cucinando dei pancake, oppure scegliere dei cereali, toast, frutta, brioches o pasticcini… Insomma, conosci i suoi gusti e allora prepara la sua colazione preferita!

Crea una playlist per lei

Prepara una playlist che contenga le sue canzoni preferite, le tue e quelle che cantate insieme in macchina. È un regalo originale e il successo è garantito.

Realizza un biglietto d’auguri speciale per la festa della mamma

Un biglietto d’auguri fatto da te renderà sicuramente felice la tua mamma. Ci sono modi diversi per essere creativo, puoi scegliere di utilizzare materiali riciclati che hai in casa realizzando fiori o cuori, oppure fare una cornice con il cartoncino su cui avrai attaccato fiori secchi, perline, pasta colorata o conchiglie.

Cucinare qualcosa insieme

Wow! Un regalo che… potete mangiare insieme! Che ne dici di preparare un dolce? Fare una torta o dei biscotti insieme alla tua mamma oltre a essere molto divertente è anche moooolto gustoso. Un regalo da… leccarsi i baffi!

Una festa a tema

La tua mamma ha sempre sognato di vivere nel Medioevo, di visitare l'India, il Messico, la Corsica, o fare la ballerina classica? Prova a ricreare per lei la sua atmosfera da sogno. Pensa alle decorazioni, al menù, alle attività, ai costumi e porta la tua mamma a fare il suo viaggio originale. Quest’esperienza le rimarrà impressa nella sua memoria, anche se non lascia la sua casa. Vedrai che si divertirà tantissimo e tu… non dimenticare di scattare le foto!

Buona festa della mamma!