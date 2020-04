Festa della mamma: come si festeggia nel resto del mondo?

Stampa

Il 12 maggio 2019, come ogni seconda domenica di maggio, in Italia è la Festa della Mamma: pronti fiori, regalini e, per i più ispirati, biglietti d'auguri che potrebbero anche strappare una lacrimuccia alle festeggiate. Ma si festeggerà ovunque così?

Il mondo è bello perché è vario e quindi non ci si deve stupire del fatto che la Festa della Mamma possa essere festeggiata in date e secondo modi diversi.

LA FESTA IN GIRO PER IL MONDO

In Etiopia, ad esempio, la Festa della Mamma si festeggia sì la seconda domenica di maggio (come da noi), ma la ricorrenza è "spalmata" su ben tre giorni di banchetti, balli e canti!

La festa assume un'importanza particolare perché rientra nelle celebrazioni per la fine della stagione della pioggia e dunque tratta la madre non solo come donna, ma anche come simbolo di fertilità.

Sempre per restare in tema, anche in Egitto fino a pochi decenni fa una celebrazione simile alla Festa della Mamma si rifaceva alle vecchie tradizioni: il giorno scelto infatti era accostato al culto di Iside, la Dea Madre della religione egizia.

Dal 21 marzo 1956 però, una vera Festa della Mamma venne introdotta con il significato moderno.

Nel Regno Unito invece, la festa affonda le radici in un'usanza vecchia di secoli: il "Mothering Sunday"!

In questa giornata molto speciale (che cade ogni quarta domenica di Quaresima), i figli della le famiglie inglesi erano soliti impegnarsi nelle faccende domestiche, mentre i giovani lavoratori facevano ritorno alle case natali per stare con le loro mamme.

Oggi la tradizione è ancora molto forte ed è norma che i figli preparino per le madri una torta molto particolare con canditi e uvetta.

E l'elenco continua...

In Giappone, dove si festeggia nel nostro stesso giorno, è tradizione donare alle madri un bel garofano rosso, mentre in Thailandia la festa dedicata alle mamme cade il 12 agosto e coincide con il compleanno della regina Sirikit, madre dell'attuale sovrano re Vajiralongkorn. Durante questa giornata, l'intero paese è colorato da parate, decorazioni e spettacoli di ogni sorta.

Anche in Messico "El dia de la Madre" è una festa molto sentita: ogni 10 maggio, i figli portano a mangiar fuori le loro mamme (come a volerle "staccare" dalle incombenze del focolare) e in ogni strada impazzano balli e canzoni popolari a tema!