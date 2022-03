Filastrocca per la festa del papà: “Quanto è… il mio Papà”

Stampa

Vuoi far sapere al tuo papà quanto è speciale? Dillo con una poesia! Ecco una fantastica filastrocca per la Festa del papà di Marco Contraffatto tratta da Focus Pico - la rivista dei focusini più piccoli. Impariamola e recitiamola il 19 marzo al nostro super Papà!

"QUANTO È... IL MIO PAPÀ"

Quanto è dolce il mio papà,

quante coccole mi dà,

baci e abbracci a non finire

e la favola che fa dormire.

Quanto è buffo il mio papà,

quanto ridere mi fa,

col solletico non smette,

facce strane e barzellette.

Quanto è serio il mio papà,

se mi sgrida è perché

sa che è dal cuore che gli viene

e lo fa per il mio bene.

Quanto amo il mio papà,

forse neanche lui lo sa,

è speciale e con orgoglio

grido il bene che gli voglio.

(Marco Contraffatto)

ALTRE FILASTROCCHE PER LA FESTA DEL PAPÀ

Papà, per la tua festa

volevo dirti tante cose belle,

ma tante, tante quanto le stelle.

Ma la mia bocca è ancora troppo piccina

e ho il cuore commosso stamattina.

Poche parole so dirti intanto:

papà ti voglio bene tanto, tanto.

Papà

Coccolami ancora per un po’,

tienimi accanto, non dirmi di no.

Con le tue braccia fammi volare

attento alla barba, mi fa grattare.

Se sul tappeto mi tieni incollato

mentre giochiamo al pugilato

“aiuto” grido alla mamma per finta

poi tu ti giri e ti do una spinta.

Tienimi forte sul cuore papà

almeno adesso che la mia età

consente a entrambi in casa ed interrazzo

di farci coccole senza imbarazzo.

Tra qualche anno, la legge dei duri

ci troverà più grandi e maturi

a fare finta che gli uomini veri

son tutti d’un pezzo e molto seri.

Stasera quel tempo è ancora lontano

tu coccola e gioca con me sul divano.

(Alberto Pellai)

