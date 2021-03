Festa del papà: non tutti scelgono la stessa data

Stampa

La prima Festa del papà risale al 19 giugno 1910, proprio il giorno del compleanno del signor Dodd. È diventata festa nazionale nel 1972, con il presidente Richard Nixon che ha designato la terza domenica di giugno come la Festa del papà.

In Italia ha origini cattoliche e risale al Medioevo. Si celebra il 19 marzo per onorare San Giuseppe il padre di Gesù, ma alla fine festeggia tutti i papà.

In Brasile si celebra la seconda domenica di agosto in onore di San Gioacchino, il padre di Maria.

La Russia la celebra il 23 febbraio, il giorno dei difensori della patria ed è una commemorazione che si è evoluta da festa militare a festa per tutti gli uomini.

Per l'India è ancora una festa “nuova” e, coloro che la osservano, la celebrano più o meno allo stesso modo e nello stesso giorno degli Stati Uniti.

Invece in Francia si tiene la terza domenica di giugno. La festa è associata a un'azienda degli anni '50 di accendini che per pubblicizzare il suo ultimo modello, lo aveva proposto come regalo per il papà. Oggi, gli accendini sono generalmente sostituiti con disegni o altri regali.

In Tailandia si festeggia il giorno del compleanno del re. La tradizione vuole che i thailandesi regalino ai loro padri e nonni il fiore di Canna.

In Australia la Festa del papà coincide con la prima domenica di settembre, ovvero la prima domenica di primavera.

In Messico è la terza domenica di giugno come negli Stati uniti. Alcuni partecipano anche alla gara di 21 chilometri a Città del Messico, la "Carrera Día del Padre 21K Bosque de Tlalpan".

La Germania fa le cose in modo leggermente diverso. Il 40° giorno dopo Pasqua, ovvero il giorno dell'Ascensione, gli uomini tedeschi celebrano la Festa del papà organizzando escursioni e raduni tra uomini assicurandosi grandi scorte di cibo e birra.

Il Canada festeggia come gli americani, non ha una celebrazione ufficiale e coincide con la terza domenica di giugno.