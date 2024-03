Regali per il papà: cinque divertenti idee fai da te!

Stampa

La festa del Papà è nata per dare ai padri un momento dell'anno in cui sottolineare che sono importanti , proprio come accade per le mamme con la festa della Mamma. Quindi è giusto onorare a dovere la ricorrenza con regali per il papà pensati su misura!

Avete già preparato un regalo per dirgli quanto è importante per voi? No? Allora dovete rimediare subito!

Ecco alcune idee facili che vi permetteranno di farlo contento, senza scivolare sulle solite cose che i papà usano tutti i giorni e quindi consumano in fretta (e che restano sempre un regalo utile): calze, cravatte, camicie e così via.

REGALI PER IL PAPÀ: IDEE CREATIVE LAST MINUTE

Se avete un papà goloso, un'ottima idea è chiedere alla mamma che vi insegni a fare un dolce, facile e veloce, come per esempio una crostata, su cui poi scrivere con la pasta frolla "auguri papà". Sbizzarritevi con la marmellata che piace di più al papà , infornate, con l'aiuto di mamma e... sarà un successone !

un'ottima idea è chiedere alla mamma che facile e veloce, come per esempio una crostata, su cui poi scrivere con la pasta frolla "auguri papà". , infornate, con l'aiuto di mamma e... ! Se invece avete un papà a cui piace leggere , potreste regalargli l'ultimo libro del suo scritto preferito, oppure creare voi stessi un libricino che vi racconti. Potreste unire i vostri disegni più belli , scrivere un'introduzione e qualche pensiero qua è là e poi regalarglielo. Oppure potete comporre una poesia . O, perché no, scrivergli alcuni dei vostri pensieri su di lui. Potrebbe essere molto divertente. LEGGI ANCHE: COME SI FESTEGGIA IL PAPÀ NEL RESTO DEL MONDO?

, potreste regalargli l'ultimo libro del suo scritto preferito, oppure che vi racconti. , scrivere un'introduzione e qualche pensiero qua è là e poi regalarglielo. . O, perché no, Potrebbe essere molto divertente. LEGGI ANCHE: COME SI FESTEGGIA IL PAPÀ NEL RESTO DEL MONDO? Se avete un papà sportivo potreste incartare e mettere in uno scatolone gigante un sacco di palloni diversi (da basket , da calcio , da pallavolo...) e invitarlo a giocare con voi tutti i pomeriggi dei weekend che ha liberi. Di certo sarà il miglior modo per fargli fare attività fisica.

potreste incartare e mettere in uno scatolone gigante (da basket , da calcio , da pallavolo...) dei weekend che ha liberi. Di certo sarà il miglior modo per fargli fare attività fisica. Se invece volete restare più sul classico, con le foto di famiglia andate sempre sul sicuro. Sempre con l'aiuto di mamma selezionate le foto più belle dove siete con il vostro papà e mettetele assieme in un album fotografico. Se vi piace l'idea compratene uno vuoto e personalizzatelo con scritte e le foto. Se invece amate la tecnologia (e avete qualche soldo da spendere, magari aiutati dalla mamma) potreste comprare una cornice digitale lcd, in cui caricherete le foto scelte dal pc. Non rimarrà deluso.

andate sempre sul sicuro. Sempre con l'aiuto di mamma dove siete con il vostro papà e mettetele assieme in un Se vi piace l'idea compratene uno vuoto e personalizzatelo con scritte e le foto. Se invece amate la tecnologia (e avete qualche soldo da spendere, magari aiutati dalla mamma) potreste comprare una in cui caricherete le foto scelte dal pc. Non rimarrà deluso. Se, infine, nessuna di queste idee vi convincono al 100%, ricordate: il miglior regalo per un papà siete voi e la vostra creatività, per cui liberate la fantasia! E allora...

LEGGI QUI COME REALIZZARE UN ASTUCCIO FAI DA TE PER OCCHIALI