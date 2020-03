Festa del Papà: come si festeggia nel resto del mondo?

Stampa

in Australia la prima domenica di settembre (che corrisponde alla loro prima domenica di primavera) i padri godono di sconti e offerte in molti negozi, mentre nella regione di Victoria è molto sentita la tradizionale gara di "Padre della Comunità Locale”. In questa giornata molti papà approfittano dell'occasione per fare attività con i propri figli.

Quando si parla di papà, tutto il mondo è paese anche se giorni e modi di celebrarlo cambiano da nazione a nazione. Ma allora come si festeggia la Festa del Papà nel resto del pianeta?

In Italia, ad esempio, siamo abituati a celebrare la Festa del Papà ogni 19 marzo, ma tale data è stato sancito dalla tradizione cattolica per far coincidere la ricorrenza con il giorno dedicato a San Giuseppe, padre di Gesù. Lo stesso discorso vale quindi per altri paesi cattolici come Spagna e Portogallo.

FESTA DEL PAPÀ NEL RESTO DEL MONDO

Nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia, Olanda, Ungheria e Perù, la Festa del papà cade la terza domenica di giugno e in quel giorno tutti i bambini portano ai loro padri cioccolatini e piccoli regali in segno d'affetto.

Negli U.S.A, il giorno dedicato al papà ha poi una storia molto particolare.

Secondo la tradizione fu una giovane donna, Sonora Smart Dood, a impegnarsi perché venisse dedicata una festa anche ai padri. L'idea le venne durante un sermone in chiesa nel giorno della festa della mamma. Da quel momento Sonora lottò e ottenne che il 19 giugno 1910 fosse istituito il primo Father's Day. La data non era casuale, poiché il 19 giugno compiva gli anni proprio suo padre, il quale, dopo la morte della moglie, si era trovato a crescere i sei figli da solo.

Nel 1966 poi il Presidente Lyndon B.Johnson proclamò il Father's Day come festa nazionale da celebrare ogni terza domenica di giugno.

IN GERMANIA SI MANGIA... E SI BEVE!

In Germania, invece, la Festa del Papà coincide con il giorno dell’Ascensione, celebrato 40 giorni dopo Pasqua e si chiama Männertag o Herrentag, ossia “giorno degli uomini”. Nel clima di festa generale i padri tedeschi sono soliti girare con dei carri chiamati Bollerwagen (trainati da buoi o da altri uomini) e pieni zeppi di cibi tradizionali e bevande alcoliche.