Frasi e citazioni più belle per la Festa del Papà

È stato il nostro primo supereroe, ci insegna ad affrontare il mondo e darebbe tutto - ma proprio tutto - per noi. Dunque perché non approfittare della sua giornata per dimostrargli quanto sia importante per noi? Ecco dunque le più belle frasi e citazioni d'autore per la Festa del papà da usare in qualche biglietto d'auguri o da declamare a memoria il 19 marzo!

FRASI SULL'IMPORTANZA DEI PAPÀ

«Un cuore di padre è il capolavoro della natura».

(Antoine François Prévost)

(Antoine François Prévost) «Un padre è meglio di cento insegnanti».

(George Herbert)

(George Herbert) «Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile».

(Wilhelm Busch)

(Wilhelm Busch) «Subito dopo Dio, viene Papà».

(Wolfgang Amadeus Mozart)

(Wolfgang Amadeus Mozart) «La luce dei padri vale sette volte la luce».

(Proverbio giapponese)

(Proverbio giapponese) «È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino».

(Susan Gale)

(Susan Gale) «Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà».

(Anne Geddes)

(Anne Geddes) «La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli».

(Democrito)

FRASI POETICHE SUI PAPÀ

«Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre».

(Gabriel Garcia Marquez)

(Gabriel Garcia Marquez) «A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note».

(Markus Zusak)

(Markus Zusak) «Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita».

(Ama H. ​​Vanniarachchy)

(Ama H. ​​Vanniarachchy) «Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani».

(Reed Markham)

(Reed Markham) «Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo».

(Dan Zevin)

(Dan Zevin) «Padre, se anche tu non fossi il mio

padre, se anche fossi a me estraneo,

per te stesso egualmente t’amerei».

(Camillo Sbarbaro)

FRASI SPIRITOSE DA DEDICARE AI PAPÀ

«Le parole di un padre sono come un termostato che regola la temperatura in casa».

(Paul Lewis)

(Paul Lewis) «Fondamentalmente, il compito di un padre di famiglia consiste nel girare per casa a spegnere le luci».

(Ftzj, utente Twitter)

(Ftzj, utente Twitter) «Un padre deve sgobbare la metà di una qualunque madre per essere considerato bravo il doppio!»

(Mary Kay Blakely)

(Mary Kay Blakely) «La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno».

(George Herbert)

(George Herbert) «Sei il papà migliore del mondo. Dopo la mamma».

(Snailale, utente Twitter)

FRASI DA USARE IN UN BIGLIETTO D'AUGURI PER LA FESTA DEL PAPÀ

Una lista di suggerimenti con frasi personalizzabili (e un po' smielate) con le quali far capire ai nostri papà quanto siano speciali.

«Tanti auguri papà, sei la persona che mi ha insegnato a sorridere. Ti voglio bene»

«Sei più forte di Hulk, più bello di Thor e risolvi più problemi di Tony Stark. Sei il nostro Avenger Papà»

«Se non ci fosse mamma ti sposerei io, ti voglio tanto bene papà!»

«Tanti auguri a chi mi ha regalato la vita e continua a farlo ogni giorno. Buona Festa del Papà»

«Un papà come te è più raro di una Playstation 5. Tanti auguri papà!»

«Tanti auguri papà, sei e sarai sempre il vaccino contro i miei momenti più complicati. Ti voglio bene»

«Oggi è la Festa dedicata ad un grande uomo. Però gli auguri li faccio anche a te: auguri papà XD»

Possiamo anche dare un'occhiata anche ai libri imperdibili per la Festa del papà: magari troviamo una bella ispirazione!