10 filastrocche da imparare per la Festa del papà

Come far sapere al nostro papà che è una persona davvero speciale? Proviamo con una filastrocca! Ecco allora 10 filastrocche e poesie da dedicare al tuo papà per esprimergli tutto l'affetto che provi per lui.

Il mio papà

Il mio papà è un campione,

forte come un leone.

Conosce tutto il mondo,

sa fare il girotondo.

Sa sempre dove vado,

mi aiuta quando cado,

mi ascolta quando canto

e mi sorride tanto.

Il mio papà è un gigante

più alto delle piante:

sa ridere e scherzare,

sa correre e nuotare.

Di sera vado a letto,

mi copro e poi lo aspetto:

lui viene e, a memoria,

racconta qualche storia.

I sogni miei colora,

poi li colora ancora,

perciò io dico qua:

“Evviva il mio papà!” (Elio Giacone)

Il principe

Arriva un Principe

con un cavallo bianco:

viene da lontano

e sembra molto stanco.

Al posto della spada

c’è l’ombrello

e c’è il cappotto

al posto del mantello;

però a guardarci bene

il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro

e gli dico: “Ciao papà!”( Marco Moschi)

Cos’è un papà

Il papà non è solo

l’amico delle capriole sul letto grande,

non è solamente l’albero al quale mi arrampico

come un piccolo orso,

non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo.

Il papà è il sorriso discreto che fa finta di niente,

è l’ombra buona della grande quercia,

è la mano sicura che mi conduce nel prato

e oltre la siepe. (L. Musacchio)

Grazie papà

Da te, papà, ricevo tanto.

A te, papà, io voglio bene.

Di te, papà, io vado fiero.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per il bene che mi vuoi.

Grazie papà, per i doni che mi fai.

Con te, papà, non ho paura.

Con te, papà, mi sento forte.

Con te, papà, mi trovo bene.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per la gioia che mi dai.

Grazie papà, per quello che tu sei. (Bartolini)

Per il papà

Nella mia casa-castello

sai chi è il Re più bello?

Sì, certo, è il mio papà!

Anche se per trono ha un sofà…

La corona non gli serve a niente,

per andare fra la gente.

Meglio la cuffia di lana

per difendersi dalla tramontana.

Il mantello… sì lo so!

Non si usa già da un po’…

Meglio un bel giubbotto nero

così è “trendy” per davvero!

Ma la cosa che lo rende un Re speciale

è che da tutti si fa amare.

Ha un cuore buono e adorabile

e per me è un Re formidabile!

Auguri Papà (Cristiana Daga)

Il papà

C’è un uomo grande:

gli faccio le domande.

C’è un uomo grosso:

gli salto addosso.

C’è un uomo attento:

gli soffio il vento.

C’è un uomo quieto:

gli dico il mio segreto.

C’è un uomo in casa mia

che mi fa compagnia.

Chi è? Chissà?

È il mio papà! (Roberto Piumini)

Al babbo lontano

Caro uccellino che volando vai,

il babbo mio di certo tu vedrai.

Digli che è tanto buono il suo bambino,

e che spesso gli manda un bel bacino.

Digli che gli vuol bene e che lo aspetta!

Vola, uccellino, vola vola in fretta! (Arpalice Cuman Pertile)

Se sei arrabbiato

Se sei arrabbiato

perché nel traffico ti sei stancato,

caro papà riprendi fiato:

il mondo è bello ma un po' affollato.

Caro papà se sei un po' teso

ed il lavoro ti sembra un peso,

tu pensa sempre: sei nel mio cuore,

ti voglio bene a tutte le ore.

Al mio babbo

Al mio babbo

un bacio e un fiore

Al mio babbo

tanto amore

tanto amore

che parla e dice

che il mio babbo sia felice!

Papà, per la tua festa

Papà, per la tua festa

volevo dirti tante cose belle,

ma tante, tante quanto le stelle.

Ma la mia bocca è ancora troppo piccina

e ho il cuore commosso stamattina.

Poche parole so dirti intanto:

papà ti voglio bene tanto, tanto.