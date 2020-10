Festa dei nonni: idee regalo fai da te!

Stampa

Anche quest'anno non sai cosa regalare ai tuoi nonni per la loro festa ? Non presentarti a mani vuote lunedì 2 ottobre ma stupiscili con qualcosa di originale e soprattutto fatto con amore! Ecco le idee per il fai da te.

UN ALBERO GENEALOGICO

Lascia andare la tua fantasia, disegna un grande albero con tanti rami per quanti sono i membri della tua famiglia e poni sopra ognuno di essi una foto! Sul ramo più in alto metti i nonni, sotto i tuoi genitori e sotto ancora tu!

DIPLOMA

Prendi un cartoncino A4 (ossia come un foglio da fotocopie) e lungo i bordi disegna una greca (ossia una cornice elegante) e all'interno scrivi:

Si conferisce il diploma di "NONNA MIGLIORE DEL MONDO"

MOTIVAZIONI:

- Pazienza inesauribile

- Grandi abilità culinarie

- Non mi dice mai di no...

- Nessuno fa le coccole come lei!

Oppure

Si conferisce il diploma di "NONNO MIGLIORE DEL MONDO"

MOTIVAZIONI:

- Sa raccontare storie fantastiche

- Mi ha insegnato a giocare a rubamazzetto (o qualsiasi altro gioco)

- Anche se fa il burbero, mi vuole un mondo di bene!

- Mi porta sempre a giocare al parco!

Poi ovviamente potete sbizzarrirvi con la fantasia!

FILASTROCCA

Un regalo sempre bene accetto è anche una poesia o una bella filastrocca. Ecco un esempio che potete riutilizzare o rielaborare: la canzone ufficiale della Festa dei Nonni.

Mentre ti rimbocco le coperte

ripensiamo insieme a quante volte

le hai rimboccate tu a me…

Quando mi accompagni sulla giostra

mentre mi prepari la minestra

domani c'è scuola a letto presto…

NINNA NONNA, NINNA NA

COSÌ BELLA ALLA TUA ETÀ

COSI FIERA E FORTE CHE

DAI GIOIA DI VIVERE

Mentre guardi la televisione

ti addormenti lì sopra il divano

come capitava a me bambino…

E mi preparavi la merenda

quanto più mangiavo tanto più eri contenta

poi mi raccontavi della guerra…

NINNA NONNA, NINNA NA

SCUSA SE TI HO TRASCURATA

SI CAPISCE SOLO POI

QUANTO UN NONNO È PREZIOSO

E SPECIAL

E quando io mi sto innamorando

e quando io non ci riesco e piango

e in questo istante in cui mi sento spento,

sei qui con me…

RITORNELLO

NINNA NONNA, NINNA NA

QUANTE COSE HO IMPARATO

ANCHE SENZA LE PAROLE

IL TUO SGUARDO SA INSEGNARE

NINNA NONNA NINNA O

QUESTA NONNA A CHI LA DO

SI CAPISCE SOLO POI

QUANTO UN NONNO È PREZIOSO

QUANTO UN NONNO È PREZIOSO

QUANTO UN NONNO È...