Feste di compleanno: consigli e idee per una festa a tema calcio

Hai sempre la testa nel pallone... da calcio? È il tuo compleanno e vuoi mettere a segno una festa perfetta a tema calcio? Ecco tante idee, consigli, video tutorial per la tua festa perfetta sia che siate maschi o ragazze con la passione per il calcio e i calciatori.

GLI INVITI

Incominciamo dagli inviti. Puoi fare un invito a forma di pallone da calcio , a forma di maglietta della tua squadra preferita o delle squadre di serie A e B o le nazionali e selezionare con cura a chi darli. Magari puoi scegliere di dare a un interista un biglietto milanista... ecc. giusto per fare uno scherzo (a patto che i tuoi amici non siano troppo permalosi in fatto di fede calcistica). Oppure puoi inventare una squadra con i nomi dei tuoi invitati o con i nomi storpiati dei tuoi amici sulla falsa riga dei nomi di calciatori famosi. Nell'invito puoi anche chiedere ai tuoi amici di venire vestiti con un dettaglio (di colore, ad esempio) che rimandi al tuo team del cuore o alla loro. Se non vuoi rischiare di inimicarti i tuoi amici, puoi decidere di basare tutta la festa (a partire dagli inviti) sulle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2014 in Brasile .

GLI ADDOBBI IN CASA

Bianco nero, Nero Azzurro, Giallo Rosso, Granata... i colori delle magliette delle squadre di calcio sono una vera e propria tavolozza. Scelta la squadra puoi sbizzarrirti con addobbi di quei colori . Puoi inoltre appendere degli stendardi con lo stemma della tua società calcistica del cuore con un filo in giro per la stanza o alla tovaglia del buffet. Puoi attaccare alle pareti anche poster di giocatori e perché no quella della vittoria dei Mondiali del 2006 .



IL CIBO E LE TORTE

Degli sportivi come voi avranno bisogno di una buona merenda e di una torta da Serie A! Non sarà difficile trovare dei piatti, tovaglioli e bicchieri con disegni a tema calcistico o della tua squadra preferita... ma attenzione a non far andare di traverso il cibo a qualche vostro amico che tifa per una squadra avversaria. Qui di seguito trovate dei video che ti spiegano come realizzare o meglio far realizzare dalla tua mamma una torta a forma di palla da calcio !

FESTA A TEMA CALCIO: COME REALIZZARE UNA TORTA A FORMA DI PALLA DA CALCIO PRIMA PARTE [VIDEO]



FESTA A TEMA CALCIO: COME REALIZZARE UNA TORTA A FORMA DI PALLA DA CALCIO SECONDA PARTE [VIDEO]



GIOCO A TEMA CALCIO N.1

Sfidarsi con un mini calcio balilla.

GIOCO A TEMA CALCIO N.2

Un quiz a tema calcistico: nomi di giocatori, vittorie, scudetti, capicannonieri, titoli mondiali, allenatori... chi più ne ha più ne metta! Puoi prendere spunto per le domande, ad esempio, da questa pagina del sito della Panini! VAI QUI !

GIOCO A TEMA CALCIO N.3

Se è estate e soprattutto se hai una zona della casa in cui non c'è rischio di fare danni con pallonate maldestre potete predisporre una porta e sfidarvi a colpi di gol.



GIOCO A TEMA CALCIO N.4

L'ultima sfida potrebbe essere tra i due capitani della squadra (estratti a sorteggio) a colpi di joystick con videogiochi a tema calcistico.

ALTRI GIOCHI A TEMA: IL MERCANTE IN FIERA CON LE FIGURINE DI CALCIO

Un'alternativa a questo gioco-torneo può essere giocare al mercante in fiera (in maniera semplificata) avendo al posto delle carte le figurine dei giocatori. I giocatori incominciano ognuno con un numero stabilito di figurine e di caramelle. Un banditore (a turno) mettere all'asta delle figurine di cui non sapete la quantità precisa, dando delle indicazioni o sfidandovi per farvi capire o depistare su cosa abbia in mano. Gli altri giocatori partecipano all'asta puntando delle caramelle o proponendo degli scamb i (del tipo per il tuo pacchetto ti do 4 figurine). Vince chi alla fine ha conquistato il maggior numero di figurine e di caramelle .

E IMMAGINATE CHE SUPER FESTA POTRETE FARE SE L'ITALIA VINCERÀ I MONDIALI IN BRASILE DEL 2014!

