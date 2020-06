Auguri Antoine de Saint-Exupéry! il 29 giugno compie gli anni il “papà” del Piccolo Principe!

Stampa

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è uno di quei libri che prima o poi nella vita vanno letti, ricco com'è di poesia e spunti di riflessioni.

La brevità del testo (appena 87 pagine) e la scrittura chiara e lineare lo classificano spesso come libro per ragazzi, ma forse ciò accade perché, come scritto nel libro, i grandi certe cose proprio non le capiscono.

La storia è celebre: un pilota aereo si ritrova a dover compiere un atterraggio di emergenza nel bel mezzo del Sahara dove, tra sabbia e sassi, incontra uno strano bambino che dice di venire da un piccolo asteroide lontano. Il pilota comincia dunque ad ascoltare i racconti del Piccolo Principe, il quale è a sua volta sempre pronto a fare domande per capire lo strano mondo dei grandi.

TRA REALTÀ E FANTASIA

L'autore del racconto, come già accennato, è Antoine de Saint Exupéry, forse uno degli scrittori la cui vita si è intrecciata maggiormente con la storia che ha narrato.

Nato il 29 giugno 1900, Antoine, come uno dei due protagonisti, è stato davvero un pilota francese che ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale. Proprio durante questo buio periodo per l'umanità, Antonie scrive un libro per riscoprire il bambino ingenuo e innocente che si nasconde dentro ogni adulto, dando così vita al Piccolo Principe.

Il Piccolo Principe si svolge quindi come un dialogo tra un adulto, il pilota, e il bambino, il quale non ha ancora perso la capacità di stupirsi e di usare la fantasia per colorare il proprio mondo.

Pianeti abitati da re, ubriaconi, rose vanitose e volpi amorevoli: la galassia del Piccolo Principe è tutta da scoprire!

Pagina dopo pagina il lettore è letteralmente avvolto dai racconti meravigliosi del Piccolo Principe che con i suoi viaggi di pianeta in pianeta incontra personaggi sempre diversi, ciascuno con caratteristiche che riflettono lo strampalato modo di agire dei grandi:

«Sono ben strani i grandi» è la frase spesso ripetuta dal Piccolo Principe!

Incredibilmente, l'autore ha lasciato questo mondo in circostanze simili a quelle del pilota raccontato nel libro, poiché il suo aereo è stato abbattuto da un caccia tedesco nel 1943.

Scomparso come ha vissuto, sempre elevato da terra, Antoine de Saint Exupéry ha però lasciato per le future generazioni una perla di rara bellezza che con semplicità narra una storia meravigliosa e che dice molto di quello che siamo o possiamo diventare.

Recentemente le atmosfere fantastiche del libro sono state trasportate sul grande schermo con il Film del Piccolo Principe e nel 2014 è stato anche aperto un Parco a tema in Francia. Il Piccolo Principe continua il suo viaggio...

GUARDA IL LANCIO DEL PARCO DEDICATO AL PICCOLO PRINCIPE!

FONTE: Lepetitprince.com