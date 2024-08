10 idee per una festa di compleanno all’aperto

Stampa

Festeggiare il compleanno all'aria aperta è un modo un'occasione per divertirsi con amici e familiari. Che sia in un parco, in giardino o in spiaggia, le possibilità sono tante. Qui troverete dieci idee creative per trasformare il compleanno in un'esperienza unica. Preparati a giochi emozionanti e avventure indimenticabili!

1. Scavi archeologici

Organizza una festa a tema Indiana Jones e insieme ai tuoi amici preparati a cercare e scoprire “reperti archeologici” (chiedi alla mamma tazze, piatti o altri oggetti che non servono più) nascosti nella sabbia se siete al mare, o dietro le siepi del parco o del giardino. Se vuoi aggiungere ancora più divertimento puoi preparare degli indovinelli che risolti portano verso gli oggetti sepolti. Oppure, organizza una challenge per trovare un oggetto "d'oro" rarissimo.

2. Festa degli aquiloni

Puoi realizzare tu stesso un aquilone (guarda il nostro lab), ma se non hai tempo per realizzarne uno per ogni ospite puoi acquistarli per pochi. Organizza la tua festa in un grande parco, preferibilmente quando c’è vento, e fornisci a tutti degli aquiloni e rganizza una sfida su chi riesce a far volare il suo più in alto. Il premio? Ogni bambino riceverà l’aquilone come regalo di fine festa!

3. Festa dell'acqua

Divertimento assicurato sia che la festa sia in una piscina o no. Palloncini d'acqua, pistole ad acqua e irrigatori saranno gli effetti speciali della tua festa. In una calda giornata estiva questa non è solo molto divertente, ma aiuta a stare al fresco.

4. Festa dell'arte

Assicurati che i tuoi ospiti non abbiamo vestiti eleganti, ma facilmente lavabili. Fornisci tele, colori e pennelli e postazioni. Metti a disposizione gessetti, pennelli, tempere, pompon, perline, adesivi e colla in modo che ogni ospite possa usare la propria immaginazione. Nel negozi di bricolage puoi trovare kit pittura su ceramica e tutto ciò che ti serve per pochi euro.

5. Safari avventura

Per i piccoli amanti degli animali è un'idea davvero speciale. Crea un percorso nel giardino con animali di peluche nascosti tra la vegetazione e organizza un laboratorio di face painting per trasformare i bambini in tigri, leoni, zebre, farfalle e animali di fantasia.

6. Giardino Incantato

Crea un'atmosfera magica con luci, fiori e decorazioni. Organizza una caccia alle fate, laboratori di creazione di bacchette magiche e storie raccontate sotto gli alberi. Puoi anche invitare un narratore per incantare i piccoli ospiti con racconti fantastici.

7. Serata al cinema all’aperto

Allestisci uno schermo con un proiettore nel giardino e distribuisci coperte o sedie per gli spettatori. Scegli un film adatto ai tuoi ospiti e prepara popcorn e altri snack. Decora l'area in stile cinematografico con poster e luci. Durante l'intervallo, organizza quiz sul film con piccoli premi per mantenere alto l'interesse.

8. Festa dei Pirati

Invita i bambini a salpare per un'avventura pirata! Puoi creare una nave pirata con cartoni e teli, organizzare una caccia al tesoro, giochi di squadra e una gara di travestimenti. Non dimenticare di fornire bandane e occhi da pirata per tutti.

9. Giornata di giochi in cortile

Allestisci una varietà di giochi da cortile come Twister gigante, tiro alla fune, lancio degli anelli e corsa con i sacchi. Prepara stazioni con i diversi giochi e organizza una rotazione tra i vari giochi. Mantieni la festa dinamica con musica e piccoli premi per i vincitori.

10. Tema Campeggio

Monta tende e sacchi a pelo nel giardino. Organizza una caccia al tesoro con indizi nascosti. Alla sera, riunisci tutti attorno a un falò e racconta storie spaventose. Assicurati di avere luci notturne per sicurezza. Includi attività come giochi di società all'aperto e osservazione delle stelle.