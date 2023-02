Come fare una maschera di Carnevale da un contenitore per le uova

Stampa

Il Carnevale sta arrivando ed è tempo di pensare a travestimenti e maschere da indossare. Hai già deciso come vestirti?

Se ti piace creare, vuoi essere originale e allo stesso tempo vuoi rispettare l'ambiente ecco come fare una maschera di Carnevale ricavata dal contenitore di cartone per le uova. Bellissima e davvero facile da fare!

Quello che ti serve è innanzitutto tanta fantasia e un po' di manualità nel disegno. Potresti farti aiutare da un adulto o potrebbe essere un bel gioco divertente da fare nel tempo libero in compagnia dei tuoi amici. La particolarità di questa maschera? È economica, riciclata e può davvero scatenare la tua creatività.

Ecco cosa ti serve: contenitore di cartone per uova forbici taglierino colori colla matite materiali aggiuntivi e facoltativi come glitter, pietre.. Hai tutto il materiale pronto? Bene, guarda il video e scopri come fare la maschera. Nel video viene realizzata una giraffa ma tu potrai creare qualsiasi animale o personaggio reale o fantastico!

VIDEO: MASCHERA DI CARNEVALE CON CONTENITORE PER LE UOVA