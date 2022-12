Capodanno nel mondo, la danza degli orsi in Romania

Stampa

Esistono nazioni in cui certi rituali si ripetono ogni anno, nello stesso giorno, da secoli. È il caso della danza degli orsi, una delle tradizioni di Capodanno più belle e affascinanti al mondo.

La danza degli orsi, un’antica tradizione dacia

Si tratta, appunto, di un’antica tradizione rumena, risalente all’epoca precristiana in cui la Romania, appunto, si chiamava Dacia e faceva parte dell’Impero Romano. È un rito davvero spettacolare, che serve ad augurare un nuovo anno propizio e felice. La cittadina divenuta maggiormente famosa in Romania per la danza degli orsi si chiama Comăneşti, ma essa è un rituale che a Capodanno si svolge in tutto il nord est della Romania e che, negli ultimi anni, sta prendendo vigore in tutta la nazione grazie soprattutto alla spinta dei giovani. Anticamente si svolgeva così: delle persone ballavano travestite da orso e andavano di casa in casa e di villaggio in villaggio per allontanare il male e favorire l’ingresso del bene.

Pelli tramandate per secoli, di generazione in generazione

Ancora oggi, nel giorno di Capodanno, tante persone vestite con pellicce d’orso - che le famiglie si sono tramandate per secoli, di generazione in generazione - ballano accompagnate da altre, vestite in abiti tradizionali rumeni, che suonano i tamburi e cantano. Coloro che sono travestiti da orsi ringhiano per scacciare il maligno e ballano davanti alla folla.

Le pelli d’orso sono decorate con colori vivaci. Gli antichi Daci adoravano gli orsi. Il loro dio era Zalmoxis (che significa letteralmente “pelle d’orso”). Anticamente gli abitanti dei villaggi facevano entrare gli orsi nelle loro case in modo che questi animali allontanassero il male e portassero salute e fortuna.

Tanto allenamento per ballare con una pelliccia da 60 kg addosso!

I partecipanti alla danza degli orsi iniziano ad allenarsi addirittura tre mesi prima, anche perché una pelle d’orso può arrivare a pesare fino a 60 kg. Le pellicce vecchie di secoli sono state tolte agli animali al momento della loro morte naturale. Ci sono anche piccole pellicce che indossano i bambini, custodite anch’esse per secoli e che furono tolte a piccoli orsi che morirono tanto tempo fa. Visto che si tratta di pelli così antiche, bisogna averne una grandissima cura, usando oli e spray per ammorbidirle durante tutto l’anno. A quest’antica tradizione partecipano uomini, donne e bambini con percussioni e flauti.

Per scrivere questo articolo, ho consultato queste fonti:

J.G.Frazer, Il ramo d’oro

La danza degli orsi - Internazionale

La Danza degli Orsi augura un buon anno nuovo - La Stampa