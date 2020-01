Capodanno cinese 2020: si entra nell’anno del topo

Stampa

Qui da noi botti e festoni sono stati riposti in cantina da un pezzo, ma in Cina il nuovo anno deve ancora arrivare. Il capodanno cinese infatti cade solamente tra gennaio e febbraio e traghetta i cinesi nel nuovo anno all'insegna di un particolare segno zodiacale.

UNA FESTA DAVVERO IMPORTANTE

Il capodanno, o Festa di Primavera, o capodanno lunare, è una delle ricorrenze più sentite dal popolo cinese e segna un periodo lungo ben due settimane di baldorie, riunioni famigliari, riti propiziatori e grandi spettacoli pirotecnici. I cinesi infatti pensano sia molto importante accogliere l'anno nuovo nel migliore del modi: così facendo si propizia la buona sorte per i 12 mesi successivi!

Tale festa non ha una data fissa poiché il calendario lunisolare adottato in Cina si basa sui cicli di luna nuova e dunque non rispetta una cadenza fissa. La ricorrenza pertanto si colloca sempre tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Quest'anno cadrà il 25 gennaio e segnerà l'inizio dell'anno del Topo.

PERCHÈ L'ANNO DEL TOPO?

A differenza di quanto accade in Occidente, in Cina i segni zodiacali non variano di mese in mese, ma di anno in anno. Il 2019 è stato l'anno del Maiale, mentre il 2021 sarà quello del Bue.

Secondo la tradizione - così come da noi - i vari segni zodiacali influenzerebbero con determinate caratteristiche i caratteri delle persone nate sotto il loro segno. Stando all'oroscopo cinese ad esempio, i nati negli anni del Topo sarebbero soggetti carismatici (dopotutto il Topo è il primo segno zodiacale dell'oroscopo cinese), laboriosi, arguti e amici fidati, benché alquanto selettivi.

A seconda dell'anno di nascita poi, il segno del Topo si differenzia ulteriormente in cinque elementi: metallo, acqua, terra, fuoco e legno. I nati nel 2020, ad esempio, saranno "topi" di tipo "metallo, dunque - sempre secondo la tradizione - intelligenti, gelosi e un po' irruenti.

I FESTEGGIAMENTI

Il capodanno cinese dura due settimane e comincia dalla vigilia, ossia il giorno prima all'inizio del nuovo anno.

Durante la vigilia (o nei giorni ancora precedenti), è tradizione addobbare le abitazioni con lanterne e festoni nonché pulire la casa da cima a fondo. In questo modo si eliminano le "scorie" del passato e ci si prepara ad accogliere le novità dell'avvenire.

La sera poi le famiglie si riuniscono sotto lo stesso tempo per consumare pietanze tradizionali come i jiǎozi, i ravioli cinesi portafortuna, o il pesce.

Nei giorni di capodanno invece si saluta l'arrivo delle divinità benigne e dell'anno nuovo con grandi feste e parate in tutto il paese. Il colore predominante è il rosso, considerato di buon auspicio (come avrete capito, i cinesi sono piuttosto superstiziosi).

La festa si chiude il quindicesimo giorno con la Festa delle Lanterne, dove le famiglie scendono in strada con candele e lanterne in un suggestivo corteo che simbolicamente conduce gli spiriti buoni verso le case di villaggi e città.

Sei curioso di sapere quale animale ti rappresenta secondo l'Astrologia cinese?

Topo: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Bue: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Tigre: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

Coniglio: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Drago: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

Serpente: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

Cavallo: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

Capra: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

Scimmia: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

Gallo: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

Cane: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

Maiale: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959