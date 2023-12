Stampa

Il primo dicembre inizia l’Avvento e quindi il conto alla rovescia per Natale! Magari i tuoi genitori ti hanno preparato un regalino da scartare ogni mattina, oppure avete comprato uno di quei calendari che contengono un dolcetto in ogni casella, dalla uno alla ventiquattro. Beh, è arrivato il momento di “scartare” un altro regalo!

Un Calendario dell’Avvento formato TV

Ok, i cioccolatini sono buonissimi, ma anche l’intrattenimento non è male: RaiPlay Bambini ha pensato quindi a una sorpresa al giorno a partire dal primo dicembre, un vero e proprio Calendario dell’Avvento 2023 dedicato al divertimento dei più piccoli. Tutti i giorni qualcosa di emozionante da scoprire: serie tv in anteprima, film in prima visione, episodi speciali dei programmi più amati…

Un’attesa ricca di novità

Ogni giorno a partire dal primo dicembre, quindi, andando sull’app Raiplay, nella sezione Bambini, troverai tantissime novità ad aspettarti, fino alla fine del conto alla rovescia il 24 dicembre! Delle vere e proprie caselle da aprire per scoprire cosa nascondono. Qualche esempio? Venti nuovi episodi della serie I Puffi, la nuova serie in anteprima Grisù (un giovane drago sputafuoco con la vocazione da pompiere), ma anche la seconda stagione di Leo da Vinci e le canzoni dell’Avvento dello Zecchino d’Oro. E poi i corti di Masha e Orso, Bing e Learning Time With Timmy. E ancora: i nuovi episodi di PJ Mask, il film L’Abominevole bebè delle nevi di Terry Pratchett e il film Mariah Carey’s All I Want For Christmas IS You.

Oltre alle novità per l’Avvento, su RaiPlay Bambini saranno disponibili anche una settantina di film perfetti per godersi l’atmosfera natalizia in famiglia, come Ainbo - spirito dell'Amazzonia, The Christmas letter e Mune – Il guardiano della luna.

Aspettare il Natale non è mai stato così bello!