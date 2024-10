2 ottobre, la Festa dei nonni: 22 frasi da dedicare loro in questa giornata speciale

Stampa

In Italia ogni 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, una giornata così importante che è stata addirittura istituita per legge nel 2005. Per l'occasione, il Presidente della Repubblica assegna a dieci nonni o nonne il Premio nazionale del nonno o della nonna d'Italia, scelti da un'attenta giuria composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione.

Perché la Festa dei Nonni si celebra il 2 ottobre?

La data del 2 ottobre è stata scelta per celebrare i nonni perché in quella data cade anche il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario della Chiesa Cattolica. E in effetti, quale miglior definizione per i nostri nonni se non quella di angeli che vegliano su di noi? Sia che siano ancora vivi, sia che se ne siano già andati, i nonni rimangono una presenza che ci conforta come una dolce carezza.

22 frasi da dedicare ai nonni

Ma anche senza un premio ufficiale, è un'ottima occasione per pensare ai tuoi nonni, soprattutto se magari non hai la fortuna di averli vicino. Potresti scrivergli un biglietto per fargli sentire il tuo affetto e magari spedirgli anche un regalino.