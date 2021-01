10 interessantissime curiosità sull’Epifania!

Credits: Ipa

Bagno in acqua ghiacciata per l'Epifania ortodossa. Le temperature polari, dai meno 18 di Mosca agli oltre meno 30 di molte zone siberiane, non hanno impedito a migliaia di fedeli di tuffarsi nell'acqua gelida per celebrare l'Epifania, con cui la chiesa ortodossa ricorda il battesimo di Cristo nel fiume Giordano, secondo il calendario giuliano, in ritardo di 13 giorni rispetto a quello gregoriano. Nella foto le celebrazioni a Minsk, in Bielorussia