15 agosto: le curiosità sul giorno di Ferragosto

Sebbene si festeggi il giorno dopo (16 agosto), anche il Palio dell'Assunta a Siena è una tradizione legata al ricordo dell'ascensione della Madonna in Paradiso, proprio come il ferragosto

Le origini della ricorrenza del Ferragosto sono antiche e vanno cercate nelle Consulalia, ossia le feste romane in onore del dio Conso, divinità del raccolto immagazzinato nei granai.

Durante queste feste ci si scambiavano regali recitando la frase "Bonas ferias consulales". Quando poi, il mese romano corrispondente ad agosto venne dedicato all'imperatore Cesare Augusto, la formula mutò in "Bonas feria augustales", un augurio molto simile al nostro "Buon ferragosto"!

Cesare Augusto decise poi, nel 18 d. C. , di istituire la festa di Ferragosto, chiamata ai tempi feriae Augustii o feria Augustalis (ossia le ferie, le feste, di Augusto) per celebrare i raccolti e la fine dei lavori nei campi.

Collegandosi alle altre vacanze istituite durante il mese di agosto, questa festa permetteva ai lavoratori di riposarsi, circa un mese, dopo un lungo anno di fatiche. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l'impero romano, si istituivano corse di cavalli, di asini e di muli, agghindati con fiori dai colori sgargianti.

E questa antica tradizione continua ad esistere, per esempio nel Palio dell'Assunta, che si svolge a Siena il 16 agosto!

FERRAGOSTO CRISTIANO

Dopo il trionfo del Cristianesimo poi, in tutta Europa questa festa ha preso il nome di Assunzione di Maria (ossia il momento in cui la Vergine raggiunge il Paradiso con anima e corpo) poiché la data coincide appunto con questa festa cattolica.

Ufficialmente infatti ancora oggi in Italia si festeggia il Giorno dell'Assunzione.

Un tempo, in onore della Vergine, si istituivano spettacolari processioni notturne con fiaccole e luci. Oggi invece, in molte zone d'Italia, a illuminare la notte sono i fuochi d'artificio!

NEL MONDO

Sebbene con significati diversi, l'Italia non è l'unico Paese a festeggiare il 15 agosto. I canadesi, ad esempio, celebrano l'Acadian Day, ossia la giornata in onore della prima colonia francese nell'America del nord, l'Acadia appunto.

Nei paesi a tradizione cattolica poi, l'Assunzione è importante come da noi. In Spagna si organizzano fuochi d'artificio e processioni, mentre in Irlanda la giornata è conosciuta con il termine gaelico Féile Mhuire ‘sa bh Fomhar: secondo la leggenda, chiunque faccia il bagno in questo giorno di mezza estate si guadagnerà un'ottima salute per gli anni a venire.

La cosa però è più complicata di quanto sembri perché anche ad agosto le acque irlandesi sono piuttosto freddine...

LA COINCIDENZA INDIANA

Pura gli indiani festeggiano il 15 agosto. Ma questa è solo una coincidenza, poiché in questa data si celebra l'Indipendenza del Paese, sancita il 15 agosto 1947.

Buon Ferragosto a tutti voi, focusini!