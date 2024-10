Elena, Andrea e la famiglia d’appoggio: come funziona questa forma d’affido alla portata di tutti

Stampa

Shutterstock

«Quando Andrea è entrato per la prima volta in casa nostra, non riusciva neanche a guardarmi negli occhi. Qualche giorno dopo, invece, mio marito era al lavoro e noi stavamo giocando a un gioco da tavola. Toccava a me. Andrea mi ha chiamato e mi ha detto "mamma number one". È stato in quel momento che ho capito che avevamo fatto la scelta giusta e che nel mio cuore ero diventata mamma anche sua».

Elena (nome di fantasia, ndr.) vive in un piccolo comune delle Marche. Uno di quei paesi dove ci si conosce tutti e si pensa che non rimanga nessun segreto da scoprire. Invece, proprio i servizi sociali del Comune sono in cerca di famiglie d'appoggio, una forma di affido in cui si mette a disposizione qualche ora del proprio tempo per aiutare un minore che arriva da un contesto di disagio. Elena e il marito lo scoprono da un volantino che il figlio più grande riceve a scuola. Quell'invito rimane nel cassetto per un anno, ma intanto li spinge a interrogarsi: ci sono ragazzini o bambini in difficoltà e c'è la concreta possibilità di aiutarli, perché non farlo?

Il volantino riemerge dopo il trasloco in una casa più grande e i due decidono di mettersi a disposizione. Quello che hanno da offrire non sono competenze particolari o esperienze pregresse: semplicemente quattro mura, tra l'altro vicine alle scuole medie, e una famiglia accogliente. Gli assistenti sociali non chiedono di più. Passano diversi mesi e li ricontattano. Ci sarebbe Andrea [nome di fantasia, ndr], un ragazzino di 11 anni che vive con il padre, mentre la madre da un po' di tempo si è allontanata. Durante la pandemia è rimasto a lungo da solo e ora ha qualche difficoltà nei rapporti con i compagni e nella gestione delle emozioni.

Elena nel frattempo ha scoperto di essere in attesa del quarto figlio e quindi decidono di essere cauti: iniziano con un progetto di due mesi. Andrea si ferma da loro qualche pomeriggio a settimana, dopo la scuola. Alla sera, il marito di Elena o il papà di Andrea lo riportano a casa sua. «All'inizio avevamo qualche timore. Arriva una ragazzino con un carattere già formato, delle regole e dei comportamenti già acquisiti e ti chiedi come si inserirà all'interno della famiglia. Inoltre, di lui sapevamo solo quello che i servizi sociali avevano potuto raccontarci. Quando ci siamo incontrati per davvero, abbiamo capito che quelle paure non avevano senso e l'unica cosa che contava davvero era accoglierlo».

Quel giorno ci sono tutti e Andrea parla quasi solo con il papà affidatario. Nei confronti di Elena prova vergogna, non riesce nemmeno a guardarla negli occhi: non era abituato ad avere a che fare con una figura femminile. E nemmeno ad avere intorno fratelli di tre anni che irrompono nella stanza mentre si sta giocando e distruggono le costruzioni. O ad assaggiare tutto quello che si ha nel piatto. «Ricordo dei pranzi con un'atmosfera da funerale solo perché avevo cucinato gli spinaci - ride Elena. - Ma non abbiamo ceduto. Abbiamo pensato che il nostro contributo più importante era proprio fargli vedere come vivevamo noi ogni giorno, la nostra esperienza famigliare con le sue regole e i suoi legami. Una famiglia che non può in nessun modo sostituirsi alla sua. È solo un'altra realtà da conoscere. Sarà lui un giorno a decidere cosa farsene di quello che ha visto».

Un giorno, il secondo figlio di Elena, di 7 anni, decide di esprimere tutta la sua frustrazione per questo terzo elemento che si era inserito tra lui e il fratello maggiore, 9 anni, con cui di solito faceva squadra. «Andrea, io non sono contento che sei tornato» sbotta davanti a tutti, con una schiettezza tipica dei bambini. «Abbiamo capito che era l'occasione giusta per parlarne tutti insieme. Andrea aveva rotto l'equilibrio tra i due fratelli e ora il più piccolo si sentiva escluso. Una dinamica che lui, da figlio unico, scopriva per la prima volta. Ne abbiamo discusso e abbiamo cercato di capire con loro come si potesse risolvere il problema».

Da anni Andrea è seguito anche da un'educatrice che trascorre con lui circa cinque ore a settimana. Sostiene che il ragazzino oggi sia più sereno e che riesca a gestire un po' meglio le emozioni negative, come la rabbia. «L'importante è non avere la pretesa di risolvere tutto: alcune situazioni migliorano ma altre rimangono così e bisogna accettarlo», confessa Elena. D'altronde, lo scopo di questo progetto è offrire un punto di riferimento al di fuori della famiglia d'origine, come per molti di noi sono stati i nonni, gli zii o i cugini. Altre braccia che accolgono e che si prendono cura di lui, soprattutto durante l'adolescenza quando si entra in conflitto con i propri genitori. Se poi i rapporti con i compagni migliorano o i voti a scuola si alzano tanto meglio, ma non è il nodo principale da affrontare.

Con il padre di Andrea, Elena e il marito hanno un rapporto quotidiano e cercano di sostenerlo a livello emotivo: non è mai facile crescere un figlio da soli. «Non ci sono tensioni tra di noi anche se su diversi argomenti la pensiamo in modo diverso. E qui arriva il limite che dobbiamo rispettare e non oltrepassare. Se per la nostra famiglia la scuola è importante e prendere una nota ripetutamente è una questione di cui discutere, per il papà di Andrea può non avere lo stesso valore. Io posso parlarne al ragazzino, ma devo comunque ricordarmi che il genitore è un altro».

La famiglia di Elena è l'unica del paese a offrire questo tipo di appoggio. Eppure i minori che avrebbero bisogno di aiuto sono numerosi e probabilmente le famiglie disposte a offrire il proprio tempo sarebbero altrettante se solo conoscessero questa possibilità. La ragione per cui Elena ha acconsentito a raccontarci la sua storia, dove i nomi sono stati cambiati per tutelare l'identità del ragazzino in affido, è proprio per permettere a più persone di scoprire una forma di aiuto alla portata di tutti (o quasi). «Gli assistenti sociali non ci hanno mai spinto a mettere a disposizione più di quello che potevamo, hanno messo in contatto la necessità con chi si era proposto»