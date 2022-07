Stampa

Quali sono le nostre paure? Tutti abbiamo paura di qualcosa ma quando il timore si trasforma in terrore cronico, allora si parla di fobia, ossia un disturbo psichico consistente in una «paura angosciosa destata da una determinata situazione, dalla vista di un oggetto o da una semplice rappresentazione mentale, che pur essendo riconosciuta come irragionevole non può essere dominata» (fonte: Treccani).

La fobia (dal greco antico "phobeomai", temere) è quindi una paura irrazionale che può farci agire in modo molto strano.

Esistono tantissime fobie diverse. Molti conoscono la claustrofobia, la paura degli spazi chiusi e "soffocanti", e il suo contraltare, l'agorafobia, cioè la paura degli spazi troppo aperti, ma ce ne sono tante altre e alcune sono davvero strane!

Ma come si chiamano le varie paure? Ve lo diciamo noi!

Quali sono i nomi delle paure?