Stampa

Getty Images

Matteo ha scritto al nostro Doc Ste, lo psicopedagogista Stefano Rossi, per chiedere un consiglio che sembra banale, ma non lo è. Leggi qui perché

Come faccio a non abbattermi dopo un errore?

Caro Matteo, gli errori fanno parte della vita di tutti noi. Si può sbagliare una verifica, si può sbagliare comportandosi in modo non appropriato e si può sbagliare una prestazione artistica o sportiva. Sbagliano persino i grandi campioni che ammiriamo in tv.

Impara l’arte di rialzarti dalle cadute

Senti cosa ha raccontato Michael Jordan, il più forte giocatore di basket della Storia: «Nella mia carriera ho sbagliato 9mila tiri, ho perso 300 partite e 28 volte – quando i miei compagni mi hanno passato la palla per il canestro decisivo – ho mancato il bersaglio. Ho sbagliato molte volte nella mia carriera, ma è proprio imparando da questi errori che ho potuto vincere tanti titoli».

Le persone forti non sono quelle che vincono sempre

Le parole di Jordan ci aiutano a scoprire una virtù molto preziosa: la resilienza (dal latino resiliens) ossia la capacità di rialzarsi. Quando sbagliamo cadiamo a terra e ci sentiamo tristi, delusi o arrabbiati. Le persone resilienti usano il fuoco di queste emozioni in modo intelligente. Invece di farsi bruciare dalla sconfitta dicendo a se stessi frasi infelici come: “Sono uno stupido”, “capitano tutte a me”, “non ce la farò mai”, i veri campioni usano l’energia del fuoco per trovare la voglia, il coraggio e la determinazione per rialzarsi. Ricordati, caro Matteo, che le persone forti non sono quelle che vincono sempre, ma quelle che non si lasciano vincere dalle cadute.