Niente scuola e attività: come divertirsi quando ci annoiamo

Che giorni strani, questi: niente scuola, ok. Ma nemmeno sport, corso di nuoto o chitarra, e neppure cinema o ritrovo all'oratorio... Pochi compiti o nessuno... Non te l'aspettavi? Beh nemmeno gli adulti si sarebbero mai immaginati di dover rimanere tanto tempo a casa, senza tutte le loro abitudini organizzate per cause (giustissime) di forza maggiore. E ti trovi sul letto a pensare: “E adesso cosa faccio, mi annoio!”.

Innanzitutto la noia non è una malattia da sconfiggere, non è un nemico, ma puoi guardarla come un'opportunità per scoprire risorse che non ti sei mai accorto di avere. Quali? Ecco qualche idea in libertà per ingannare il tempo e vincere i momenti spenti.

COME DIVERTIRSI...CON LA NOIA