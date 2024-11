Come posso difendermi dal bullismo senza l’aiuto di un adulto?

Stampa

Giorgia, una giovane lettrice di Focus Junior, ha deciso di scrivere al nostro esperto Doc Ste, lo psicopedagogista Stefano Rossi, per chiedergli un consiglio su come affrontare il bullismo senza coinvolgere un adulto. Ecco la sua risposta.

Utilizza la “strategia dei confini”.

Cara Giorgia, chiedere l’aiuto di un adulto è sempre la cosa migliore da fare. Oltre a questo, però, puoi utilizzare la “strategia dei confini”. Pensa ai confini come alle mura perimetrali della tua casa: proteggono le cose preziose custodite al suo interno. E perciò ostacolano i bulli, la cui specialità è scavalcare le mura altrui irrompendo e mettendo a soqquadro la casa delle nostre emozioni.

La parola giusta da dire è: no!

La loro irruzione ci spaventa e ci rende muti e impotenti. La "strategia dei confini" ti ricorda che nessuno può entrare in casa tua senza il tuo permesso. Per difendere questo diritto puoi contare sull’emozione più fraintesa: la rabbia. La rabbia-giusta è l’emozione che la Natura ci ha dato per trovare il coraggio di dire “NO” alle ingiustizie.

Occhio, però: la rabbia-giusta non c’entra nulla con la violenza. La rabbia è un fuoco che si accende dentro di noi per darci il coraggio di non accettare situazioni ingiuste. Non devi diventare violenta, può bastare un “NO” forte e deciso. Lo stesso “NO” con cui Rosa Parks, nel 1955 a Montgomery (Usa), si rifiutò di lasciare il suo posto a sedere sull’autobus a un uomo bianco che, come un bullo, pretendeva che si alzasse solo perché lei era una donna nera.

Usa il superpotere della gentilezza contro il bullismo

Le persone sensibili devono saper usare due “superpoteri”: la gentilezza, con cui creare ponti di amicizia, sensibilità e altruismo con gli altri, e la capacità di porre confini con cui dire “NO” ai bulli. E se il bullo è già entrato in casa? Usa il coraggio del “NO” per accompagnarlo alla porta. Difendi la tua causa con la fermezza della nonviolenza.