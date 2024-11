Come mi difendo da un bullo?

Stampa

Matteo è un focusino che ha scritto al nostro Doc Ste, lo psicopedagogista Stefano Rossi, per chiedere un consiglio su come difendersi da un bullo. Ecco la risposta.

«Caro Matteo, avere a che fare con un bullo non è cosa da poco. Prima di dirti come difenderti vorrei aiutare te, e gli altri lettori, a comprendere in cosa consiste davvero il bullismo. Mentre in un semplice litigio la situazione, seppur spiacevole, si conclude nell’arco di un episodio, nel bullismo c’è una ripetizione continua della prepotenza.

Pensa al bullismo come a una trappola del buio

Il bullo, per ragioni che vedremo in un altro articolo, soffre vedendo la luce del tuo sorriso. Questa luce dolce, calda e innocente scatena in lui una rabbia profonda. Senza comprenderne le ragioni, il bullo inizia allora a prenderti di mira con un unico obiettivo: spegnere la tua luce.

Per tenerti in trappola userà un’arma sottile che io chiamo l’inganno della solitudine: «Se dirai a qualcuno quello che ti sto facendo ne pagherai le conseguenze...». Con questa minaccia il bullo ti sta mostrando il suo punto debole: il bullismo è il buio ed egli teme la luce, è spaventato dall’idea che tu ne possa parlare con un adulto.

Coraggio, non stare zitto

Caro Matteo, è proprio questo che devi fare e, soprattutto, ricordare che tu hai valore e nessuno ha il diritto di trattarti in modo prepotente. E tu hai il diritto e il dovere di custodire e difendere la tua bellissima luce.