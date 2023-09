10 curiosità sugli abbracci

Stampa

Gli abbracci piacciono (più o meno!) a tutti: ai genitori, ai bambini, ai fidanzati, ai nonni, agli amici! Ne abbiamo capito l’importanza quando ne siamo stati privati: per tanto tempo, a causa della pandemia da Covid-19, ci era proibito, o meglio sconsigliato, abbracciare gli altri per evitare la propagazione dei contagi. Ma finalmente si torna ad abbracciare! E tu, sai proprio tutto sugli abbracci?

10 cose che non sai sugli abbracci

Gli abbracci non solo sono un gesto che si compie per affetto, ci possono essere diverse occasioni, emozioni, ma anche diversi sentimenti che spingono delle persone ad abbracciarsi. C’è l’amore, certo, ma anche il sollievo, il sostegno, l’entusiasmo… Insomma, tutte le occasioni sono buone per abbracciare qualcuno!

Il movimento Free Hugs

La prima cosa che forse non sai è che esiste un movimento, quello dei Free Hughs ("abbracci gratis") ideato da Juan Mann, un ragazzo australiano - di cui non si sa il vero nome, Juan Mann è uno pseudonimo - che nel 2006 iniziò ad abbracciare sconosciuti regalando loro affetto e calore umano! All'inizio, però, la polizia australiana non prese bene questa sua campagna d'amore e lo arrestò varie volte per molestie!

Adesso gli abbracci gratis sono invece un po’ ovunque, sono arrivati persino in Iran, dove durante le proteste del 2022 le donne, che per la legge non potrebbero abbracciare gli uomini, offrono abbracci ai passanti ottenendo un grande sostegno!

Abbracciare fa bene alla salute

Un’altra cosa che forse non sai è che gli abbracci hanno dei benefici per la salute, sia che siano rivolte a persone che ad animali o… alberi! Ecco più nel dettaglio.

Gli abbracci rafforzano l’organismo

Il contatto tra due corpi nell'abbraccio rafforza l'organismo di entrambi, generando la produzione di emoglobina che porta l'ossigeno ai tessuti.

Abbracciare stimola il rilascio di ossitocina

L'abbraccio favorisce la produzione di ossitocina, l'ormone della felicità che allontana stress e favorisce la memoria.

Abbracciare gli alberi è una vera e propria terapia

La silvoterapia è una pratica "medica" di antiche origini celtiche. Come terapia di guarigione prescrive di... abbracciare un albero!

L’effetto benefico degli abbracci sulla psiche

Non soltanto abbracciare fa bene alla salute, ma anche alla mente! Vediamo quante di queste curiosità conoscevi già.

L'abbraccio è un anti-depressivo naturale

Gli scienziati hanno provato che un abbraccio favorisce l'autostima di chi lo riceve e allontana il rischio di deprimersi.

Se un bambino piccolo piange basta abbracciarlo!

Quando un bambino piange, nulla è più efficace di un abbraccio materno. O forse no? Uno studio ha infatti dimostrato che la semplice voce di mamma può confortare il bebè esattamente come un abbraccio.

Altre curiosità sugli abbracci

Ma non finisce qui. Ecco altre quattro curiosità sugli abbracci che probabilmente non conosci:

- In un asilo nell'est della Cina, a Yangzhou, era stato chiesto ai genitori un contributo aggiuntivo al mese di 80 yuan (circa 10 euro) per avere un servizio speciale. Ossia che le maestre abbracciassero i loro figli, in particolare all’arrivo e all’uscita da scuola.

- Quanti abbracci servono al giorno? La psicoterapeuta Virginia Satir prescriveva queste dosi: "Per sopravvivere ci servono 4 abbracci al giorno. Ci servono 8 abbracci al giorno per mantenerci in salute. Per crescere ci servono 12 abbracci al giorno".

- Anna Nathan e Neil Urquhart hanno aperto a Londra una… scuola di abbracci. Lì vengono tenute lezioni di una giornata in cui si impara ad abbracciare nel migliore modo possibile a scegliere l'abbraccio adatto a ogni persona.

- Un gruppo di scienziati di Boston ha inventato e creato un giubbotto dal nome che è tutto un programma: Like a hug (come un abbraccio). Si tratta di un tecno-giubbotto che abbraccia chi lo indossa ogni volta che, sul suo profilo Facebook, qualcuno clicca "Mi piace" sui suoi post e sui suoi aggiornamenti.

Insomma, se sei amante degli abbracci, continua così! Se invece non ti fanno impazzire… Beh, fai uno sforzo, potresti trarne molti benefici!