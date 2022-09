Barzellette sulla scuola: le più divertenti di sempre

Stampa

La scuola non è solo lezioni noiose e spietate interrogazioni. Se affrontata con la giusta spruzzata di umorismo, anche la vita tra i banchi può essere super-divertente. Ecco allora alcune delle migliori barzellette sulla scuola per ridere a crepapelle insieme a compagni e, perché no, i nostri insegnanti!

Barzellette brevi sulla scuola

Rapidissime storielle per farsi quattro risate tra i banchi. Alcune fanno ridere... Potrebbero essere avvenute davvero!

Interrogazione di geometria: "Pierino! Dimmi un nome di un triangolo!"

E Pierino: "triangolo delle Bermuda!"

Gita d'istruzione in un agriturismo. La maestra: "Pierino! Perché dai il cioccolato alle galline?"

"Perché così magari mi fanno le uova di Pasqua.

"Moltiplicando 4 per 5 maestra!"

"Certo, la nonna!"

Poi domanda: "Chi ha fatto l'uovo?"

E Pierino: "La signora maestra!"

"Pierino, da quanto tempo sei assente?"

"Dalla morte di re Assurbanipal!"

"Dalla zuccheriera, maestra!"

"È da un'ora che lo cerco, anche in cartella, ma non lo trovo. Forse l'ho lasciato a casa!"

"Certo signora maestra, un cane, un gatto e due galline".

"Le parabole sono antenne che ti mettono quelli di Sky Tv!"

"E tu che cosa hai fatto?"

"Maestro io sono venuto subito da lei".

"E qual è signora Maestra?"

"Quello con cui scrivi cara..".

Pierino: "Ancora 7 e facciamo un chilo!"

Barzellette sulla scuola: le più divertenti

Tra risposte bislacche durante l'interrogazione, scherzi e compagni di classe fantasiosi, la vita tra i banchi di scuola può diventare tutt'altro che noiosa. Non ci credete? Leggete allora queste barzellette e provate a non fare nemmeno un piccolo sorriso...

"Pierino, quanti occhi abbiamo?"chiede il maestro.

Pierino risponde "Quattrol"

"Come quattro?I?"

"Due io e due lei signor

maestro".

"È una frazione com... con... cam..."

La prof: "Vuoi dire complementare?" E l'alunno:

"Ecco, prof! Proprio quella!"

E lei:"Tanto è sbagliata!

"Papà, sai una cosa?"

"Dimmi"

"Sai, secondo me la maestra non è tanto brava come vuol

far credere!"

"Perché lo dici?"

"Perché lei scrive sempre delle cose sulla lavagna, ma poi ogni volta le fa leggere a noi"

"Chiara, i serpenti a sonagli mordono?"

Dopo una breve riflessione la bambina risponde:

"A sonagli no ma a pestarli sì!"

La maestra, esasperata: "Pierino, se vuoi che ti promuova devi dirmi almeno qualcosa..."

E Pierino: "Qualcosa!"

"Si papà, ma l'ho prestata a Raffaello"

"E perché"?"

"Vuol far prendere uno spavento a suo padre

a spiegare.

Allora di nuovo: "Posso andare in bagno?"

Silenzio.

Dopo tre minuti: "maestra, posso andare in bagno?"

Silenzio.

A un certo punto la maestra chiede: "Chi sa dirmi quanto fa 98 per 43?"

Pierino: "lo so io! Lo so io!" Maestra: "Bravo Pierino, e quanto fa?"

"Devo andare in bagnooo!"

La maestra: "Pierino, il tuo compagno ha il braccio rotto e non può farlo!"

Il giorno dopo Pierino si presenta in classe col braccio destro tutto bendato: "Maestra, ho il braccio rotto, non posso scrivere!"

E laa maestra: "Pierino... ma tu non eri mancino?"

"Penso proprio di sì" commenta uno studente "visto che avrebbe più di 700 anni!"

speciale!" "Penso proprio di sì" commenta uno studente "visto che avrebbe più di 700 anni!" L'insegnante a Samantha: "fammi l'analisi della frase: LUCA È CADUTO DAVANTI A TUTTI"

Samantha inizia: "Luca: soggetto, è caduto: verbo, davanti a tutti. beh prof... davanti a tutti: figuracci pazzesca!"

E la maestra: "Bravo Pierino, ora puoi andare".

