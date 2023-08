9 pazze risate con i Carabinieri!

Stampa

Un carabiniere vuole vendere la sua auto che ha gia? 120.000 km. Si reca da un concessionario e la lascia in visione. Dopo un mese chiama per sapere se ci sono novita? e il concessionario gli dice che non riesce a venderla perche? ha troppi chilometri. Il carabiniere allora gli lascia il compito di tirare indietro i chilometri fino a che non riesce a venderla. Dopo sei mesi lo chiama e gli chiede: “Allora ‘sta macchina me l’hai venduta o no?” E il concessionario: “Guarda, non riesco a venderla. Pensa che ho tirato giu? i km fino a 20.000”. E il carabiniere: “20.000 km? Ma e? quasi nuova! Allora non la vendo piu?”.

Tra due carabinieri, uno chiede all’altro: “Perche? sei cosi? preoccupato?” E l’altro: “Zitto, che domani ho l’esame delle urine e non so niente!”

TG News: “Sciagura aerea nei pressi di Pavia. Elicottero precipita in un cimitero: i Carabinieri hanno già estratto 685 corpi e stanno ancora scavando”.

Perche? i carabinieri non mangiano sottaceti? Perche? non riescono a mettere la testa dentro il vasetto!

Un Maresciallo a un carabiniere semplice: “Tu cosa facevi da civile?” “Ero interprete. Si figuri che padroneggiavo dieci lingue!” “Dieci lingue? Bene, allora andrai a leccare i francobolli”.

Un carabiniere arriva a tarda notte presso un albergo di una citta? in cui si trova in trasferta investigativa. Il portiere di notte gli fa: “Vorrebbe una stanza con acqua corrente?” E il Carabiniere: “Perche?? Le sembro una trota?”

Perche? dopo pranzo i carabinieri si muovono stranamente, come se giocassero all’hula-hop? Per mescolare meglio il caffe?!

“Pronto, carabinieri?” “Si?”. “Ho subito un furto, mi puo? passare il carabiniere competente?” “Mi dispiace, qui non c’e? il carabiniere Competente, c’e? il carabiniere Rossi...”.

Due carabinieri all’aeroporto: “Appuntato ma come fanno a dirottare un aereo cosi? grosso?”

E l'Appuntato: "Ma sei scemo? mica lo dirottano a terra, lo dirottano in aria, quando è piccolo!

FONTE: AH AH AH CHE RIDERE! Focus Junior (GJ Mondadori)