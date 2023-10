Carabinieri allo specchio e altre barzellette

Stampa

Paolo Deandrea

I carabinieri e il giornale

Il maresciallo assegna a due carabinieri un compito: comperargli ogni giorno il giornale. Dopo alcuni giorni, uno dei due carabinieri dice all'altro:

- Ehi ho un'idea. Oggi andiamo a comprare 7 giornali e ogni giorno gliene diamo uno, così non fatichiamo.

- Ok. Buona idea! - risponde l'altro.

La domenica successiva il maresciallo li chiama e loro lo raggiungono tremanti, temendo che abbia capito il trucco.

- Sapete una cosa? - dice il maresciallo - C'è un signore che è andato a sbattere contro lo stesso palo per 7 giorni di seguito!

Il cuoco dei carabinieri

Come fa il cuoco dei carabinieri a friggere i pesci? Facile: li acquista freschissimi al mercato, poi li mette sul tavolo della cucina della caserma ed esce dalla stanza, lasciandoli lì. Poco dopo bussa alla porta e i pesci chiedono: “Chi è?”. “Carabinieri!, risponde il cuoco. E i pesci: “Oh mamma, siamo fritti!”.

Il carabiniere col cucchiaio

Cosa ci fa un carabiniere con un cucchiaino in mano fuori dal finestrino?

IMBOCCA LA CURVA!

I carabinieri allo specchio

Ci sono due carabinieri davanti a uno specchio. Uno dice all'altro:

"Guarda! Due colleghi, andiamo a salutarli". E l'altro: "Fermo! Stanno venendo loro".

Carabinieri nello spazio

La Nasa ha deciso di far un esperimento e mandare sulla Luna una scimmia e un carabiniere. Entrambi non devono fare altro che seguire le istruzioni che saranno date loro durante il viaggio. Partono per la Luna.

Arriva per la scimmia la prima istruzione: "Attivare il motore n 5, chiudere portello 4, disattivare comando 7"...

Arriva la seconda istruzione per la scimmia: "Attivare motore n 2, regolare livello di ossigeno"...

Arrivano ben 25 comunicazioni per la scimmia e neanche una per il carabiniere.

Finalmente dopo un po’ arriva la prima istruzione anche per lui: "Dare da mangiare alla scimmia e NON TOCCARE NIENTE!"

Il carabiniere e l'orologiaio

Un carabiniere entra dall’orologiaio e dice: “Vorrei questo orologio”.

“Bella scelta! È anche impermeabile”. “Ma io voglio un orologio, non un cappotto!”

In autostrada

In autostrada un tizio in 500, fermo in corsia d’emergenza, viene affiancato da una Ferrari. Il tizio della Ferrari, gentile, si offre di trainarlo: “Però, se vado troppo veloce mi dia un colpo di clacson, mi raccomando, così rallento!”

Arrivata a uno svincolo la Ferrari viene affiancata da una Porsche, da una Lamborghini e da una Maserati che la sfidano a una gara di velocità. L'autista si dimentica che sta trainando una 500.

100... 200... 300 km all’ora: il tizio sulla 500 suona il clacson all’impazzata ma la Ferrari non accenna a rallentare. Passati tutti quanti davanti a una pattuglia di carabinieri vengono segnalati alla Centrale più vicina. “Appuntato, ma come identifichiamo i pirati della strada?”

“Sono una Ferrari, una Lamborghini, una Porsche, una Maserati e una 500!”

“E che ci fa una 500 a 300 all’ora?” “Eh maresciallo... si figuri che stava pure

suonando il clacson perché le altre non la fanno passare!”