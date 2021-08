Barzellette sugli animali della fattoria

Stampa

Due ladri rubano una gallina da una fattoria. Sono intenti a strapparle le piume quando intravedono un poliziotto che si avvicina. Gettano subito la gallina in un fiume, ma il polizziotto se ne accorge e immediatamente li interroga: “Si può sapere che cosa state facendo?”

“Noi? Niente. Siamo usciti a fare due passi, abbiamo visto quella gallina e stiamo controllando che non affoghi”

Il poliziotto guarda le piume sparpagliate sulla riva e insiste: “E le piume?”

Uno dei ladri risponde: “Ah niente, stiamo attenti che nessuno le rubi i vestiti.”

*

Un contadino va con sua moglie al mercato e compra 50 maiali. La moglie sconvolta gli chiede: “Ma dove li mettiamo?” E il marito: “Li teniamo in casa…”

“E come facciamo con il cattivo odore?”

E il marito, di nuovo: “Pazienza, i maiali si abitueranno.”

*

Una moglie dice al marito: “tesoro, ho messo a letto il bambino e il pollo nel forno”:

E il marito: “Oddio, ma se ho appena visto un pollo nel letto del bambino…”

“Santo cielo, meno male che non ho ancora acceso il forno!”



*

Un fattore soffre terribilmente di insonnia. Una notte, non potendo dormire, se ne va in giro per la fattoria. Quando passa davanti al recinto delle pecore sente la vocina di un ovino che dice: “Padrone, se ha bisogno di dormire, conti pure su di noi!”

*

“Che cosa ci fa un asino sui binari di un treno?”

“De-raglia”.

*

Un pastore e il suo cane stanno portando le mucche al pascolo quando all’improvviso una delle mucche inizia miracolosamente a parlare: “Buongiornooooooo pastoooore.”

L’uomo sconvolto corre via, seguito dal suo cane. Dopo tre chilometri di ferma a riprendere fiato, guarda il cane e dice: “Santo cielo, che paura!”

E il cane risponde: “Sì, è stato terribile!”

*

Una gallina va dal veterinario e già che è lì ne approfitta per fare un uovo. Esce il medico e chiede: “Chi di voi due è arrivato per primo?”

*

Tre pastori litigano tra loro su chi ha il cane più intelligente. Il primo dice: “Il mio cane chiude le pecore nel recinto, dà loro da mangiare e le sorveglia tutta la notte.”

“Questo è niente” dice il secondo “il mio le chiude nel recinto, dà loro da mangiare, le sorveglia tutta la notte, mi porta il giornale tutte le mattine e fa un triplo salto mortale”.

“il mio povero cane…” dice il terzo con le lacrime agli occhi.

“Che cosa gli è successo?” chiedono in coro gli altri due.

“E’ morto con una scarica elettrica”:

“Colpito da un fulmine?”

“No, mi stava aggiustando il televisore”:

*

Un contadino entra nel bar del paese e urla:

“Chi ha dipinto il mio cavallo di viola?”

Si alza un signore alto più di due metri e risponde con fare aggressivo: “Sono stato io, perché?”

“Ah no, niente” dice il contadino. “E’ che la prima mano è asciutta, se vuole dare la seconda….”

*

In un mercato di paese una donna chiede a un allevatore: “Che cosa dà da mangiare alle sue galline? Mais, grano o soia?”

E l’allevatore con tono spavaldo:

“Soldi! Così si comprano quello che vogliono”.

