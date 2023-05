Le migliori barzellette scientifiche da condividere

Stampa

La scienza ti appassiona, o forse al contrario è proprio una materia che non riesci a mandar giù? Qualsiasi sia il tuo rapporto con la chimica, la fisica, la matematica e tutto l’ambito scientifico abbiamo pensato che potrebbe piacerti ridere e far ridere gli altri con delle simpatiche barzellette scientifiche! Scommetti che conquisterai anche i tuoi insegnanti?!

Ridere con la scienza

Abbiamo selezionato una serie di barzellette scientifiche da siti stranieri, traducendole per te in modo che tu possa non soltanto ridere leggendole, ma anche usarle in classe, in famiglia o con gli amici per smorzare l’atmosfera, soprattutto quando si parla di temi seri come quelli scientifici! Ecco la nostra selezione.

Barzellette sulla chimica

Le migliori barzellette sulla chimica le trovate su Reader’s Digest, eccone alcune tradotte per voi.

Ho provato a scrivere barzellette sulla tavola periodica... …ma ho capito che non ero proprio nel mio elemento.

Questa è facile!

Vuoi sentire una barzelletta su sodio, bromo e ossigeno? NaBro.

Questa è perfetta per te che sicuramente chiamerai i tuoi amici “bro”! NaBro non è solo la combinazione di sodio (Na), bromo (Br) e ossigeno (O) ma anche un modo per dire No, fratello!

Perché i chimici trovano facile lavorare con l'ammoniaca? Perché è roba basica.

L'ammoniaca è una sostanza chimica basica!

Qual è la differenza tra barzellette sulla chimica e barzellette sulla fisica? Le battute sulla chimica possono essere divertenti periodicamente, ma le battute sulla fisica hanno più potenziale.

In chimica esiste la tavola periodica, in fisica l'energia potenziale.

Perché l'orso si è dissolto nell'acqua? Era un orso polare.

Le molecole "polari" non hanno nulla a che fare con l'Artico! Le molecole d'acqua sono polari, quindi altre sostanze polari si dissolveranno in acqua.

Un chimico entra in una farmacia e chiede al farmacista: "Hai dell'acido acetilsalicilico?" "Vuoi dire l'aspirina?" chiese il farmacista. "Ah ecco! Non riesco mai a ricordare quella parola".

L'aspirina non è altro che acido acetilsalicilico!

Adolescente 1: Hai sentito che l'ossigeno e il magnesio si uniscono??

Adolescente 2: OMg!

O sta per ossigeno, Mg per magnesio!

Barzellette sulla fisica

Ecco invece alcune barzellette sulla fisica, di cui puoi trovare una lista più completa a questo link.

Un fotone fa il check-in in un hotel, dove un fattorino chiede dov'è la sua valigia. Il fotone risponde: "Non ho portato nessun bagaglio. Sto viaggiando leggero".

Il fotone è una particella priva di massa!

Entri nel laboratorio del liceo e vedi un esperimento. Come capisci di che lezione si tratta? Se è verde e si muove, è biologia. Se puzza, è chimica. Se non funziona, è fisica.

Questa è cattiva!

Cosa ha detto l'anatra al fisico? Quark, quark, quark!

Hai mai visto il programma tv?!

Due fisici teorici si perdono in cima a una montagna. Il fisico teorico n. 1 tira fuori una mappa e la esamina per un po'. Poi si rivolge al fisico teorico n. 2 e dice: "Ehi, ho capito. So dove siamo".

"Dove siamo allora?"

"Vedi quella montagna laggiù?"

"Sì."

"Beh... Ecco dove siamo."

Altre barzellette scientifiche

Ecco altre barzellette scientifiche da condividere!

Un fisico, un chimico e un informatico salgono in macchina ma la macchina non si mette in moto.

Il fisico dice: “Deve esserci stato un guasto a causa dell'eccessivo attrito o della temperatura troppo elevata...” Il chimico ribatte: ''No no.... dev'essere avvenuta qualche reazione chimica che ha compromesso la batteria o qualche contatto che si è ossidato...” L'informatico ci pensa un po' e poi dice: “Proviamo a uscire e rientrare!”

Gli informatici risolvono sempre così!

Perché i chimici sono eccellenti per risolvere i problemi? Hanno tutte le soluzioni.

Facile la vita per i chimici!

Cosa dice la Terra per prendersi gioco degli altri pianeti? Ragazzi, non avete vita.

Cattivissima! E soprattutto... avrà ragione la Terra?!

Come fai a sapere che Saturno è stato sposato più volte? Perché ha molti anelli!

Per appassionati di astronomia!

Perché il biologo ha rotto con il fisico? Non c’era chimica.

Se queste barzellette ti sono piaciute, puoi trovarne altre di diverso tipo in questo articolo del Guardian oppure su questo sito per insegnanti, entrambi in inglese.