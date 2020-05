Junior comedian: le barzellette mandate dai focusini

Stampa

La maestra dice agli alunni : “Il titolo del tema di oggi è Che cosa farei se fossi miliardario?”. Tutta la classe, piena di idee, comincia a scrivere. Pierino, invece, rimane fermo a guardare la finestra e non scrive niente. La maestra ritira i testi e Pierino consegna il foglio bianco. La maestra chiede: “Pierino, perché non hai scritto niente?”. E Pierino: “Maestra, è quello che farei se fossi miliardario!”.

Sirenetta43

Sapete perché non vediamo mai andare James Bond in bagno. Perché va nei servizi segreti!

CRIW11

Due ragazzi che vivono in un paesino piccolissimo chiacchierano tra di loro. “Domani vado in città”, dice il primo. E l'altro: “Bello, non ci sono mai stato. Però so che lì i taxi volano!”. “Ma smettila”, gli risponde il primo, “sono già spaventato, non ti ci mettere anche tu...”. L'indomani il ragazzo arriva in città e, una volta sceso dal treno, si avvicina al parcheggio dei taxi: “Scusi”, chiede al tassista, “dovrei andare in viale Monza”. E l'uomo: “A che altezza?”. Il ragazzo, dopo un attimo di stupore: “Ah, ma allora è vero che qui i taxi vola- no!”.

Superteosqualo

Due uomini vagano nel deserto trascinando con fatica una pesante portiera d'automobile. Verso mezzogiorno passa vicino a loro un tuareg a cavallo che chiede loro: “Che cosa ci fate qui, voi due, con quella portiera di automobile?”.

E loro: “Be', così se abbiamo caldo possiamo abbassare il finestrino!”.

Cecilia04

Una bimba legge un titolo sul giornale: “Disperso il famoso speleologo Mark Blur”. Incuriosita chiede al padre: “Papà, che cos'è uno speleologo?”

E lui: “Non so... cercalo nel dizionario”.

E lei: “Oh, pensi che sia potuto finire lì?”.

Ovs

Sapete qual è il colmo per un giardiniere? Piantare la sua fidanzata ogni anno!

Nadiolina95

La maestra dice a Robertino: “Il tuo tema intitolato Il mio cane è uguale a quello di tuo fratello, l'hai copiato?”. “No maestra”gli risponde Robertino “è che abbiamo lo stesso cane!”.

HEIDI06

Sapete perché i pesci. hanno le spine? Perché vivono in mezzo alla corrente!

Cesare

Come fa il cuoco dei carabinieri a friggere i pesci? Facile: li acquista freschissimi al mercato, poi li mette sul tavolo della cucina della caserma ed esce lasciandoli lì. Poco dopo bussa alla porta e i pesci chiedono: “Chi è?”. “Carabinieri!, risponde il cuoco. E i pesci: “Oh mamma, siamo fritti!”.

Tommy007

Un cameriere porge il menu a un cliente che si è appena seduto al tavolo: “Sul ostro menu abbiamo tutto”, gli dice. E il cliente: “Vedo. Adesso, però, me ne porti uno pulito!”.

Adi09

Mamma pulce accompagna il figlioletto pulce a dormire. “Mamma, prima di spegnere la luce, per favore, mi racconti la storia di PiDocchio?

Serena005

