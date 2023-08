Barzellette: la sai l’ultima?

Stampa

Dal dottore

Un uomo non si sente bene e va a farsi visitare dal medico. «Come si chiama», gli chiede il dottore.

«Leone Volpi». «E dove è nato?». «Sono nato a L’Aquila». «Qual è il suo problema?». «Ho una febbre da cavallo».

«Capisco», risponde il dottore «e ha anche appetito?». «Ho sempre una fame da lupo!», dice il paziente.

«Lo immaginavo, lei ha sbagliato medico, deve farsi visitare da un veterinario». (Rok07)

FREDDURE

Una banana torna da scuola piangendo: «Mi hanno… sbocciata!». (EmyZ)

Quale è il colmo per un gatto? Gattonare! (Rosy_)

Al bar: «Cameriere, avete un latte macchiato?».

«Ma scherza? Questo bar è molto pulito!» (Agnese C.)

Come si chiama il mare calmo? Mare-sciallo! E come si chiama una melanzana vecchia? Mel-anziana! (Francesco07)

Dal parrucchiere

Un signore è dal parrucchiere: «Spero che non mi faccia pagare il prezzo intero, ho solo tre

capelli!». Il parrucchiere lo guarda e gli risponde: «Sì signore, infatti le faccio pagare la fatica che mi costa trovarli!». (Marty)

Vacanze...

Un tizio dice all’amico: «Durante le vacanze ho fatto un safari. Sono arrivato con la jeep davanti a un leone, sono sceso per fotografarlo ma lui si è svegliato e ha cominciato a rincorrermi. Per fortuna, mentre scappavo il leone è scivolato ed è caduto, così mi sono salvato salendo su di un albero!».

L’amico: «Che coraggio hai avuto, io me la sarei fatta sotto!».

«E secondo te su cosa è scivolato il leone?». (Stefi008)

Barzellette su Pierino

Pierino va a scuola. Quando arriva incontra il suoamico Otto che glidice: «Vieni in bagno che ti devo dire unsegreto».

«Appoggio la cartella e arrivo», risponde Pierino. Ma appena entra inclasse la maestra lo blocca: «Pierino dimmi i numeri da 1 a 10». Pierino risponde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 9, 10». «E l’otto dove lo hai lasciato?», chiede l’insegnante. «È in bagno signora maestra!». (Sara_M.)

Barzellette sui Carabinieri

Il comandante dei carabinieri chiama due dei suoi uomini: «Ecco 2 euro, prendetemi una

brioche da un euro e un giornale da un euro». Dopo un po’ i due tornano a mani vuote: «Capo, abbiamo dimenticato qual era l’euro per il giornale e quale quello per la brioche!». (Carlotta)

Barzellette su vigili

Un vigile blocca un bambino che ha appena rotto il vetro di una finestra. «Perché lo hai fatto?», chiede il vigile al discolo. «Ecco, vede, signor vigile, stavo pulendo la mia fionda quando è partito un colpo...». (Alecs)

Amore

Una calamita a un frigorifero: «Credo che il nostro amore durerà per sempre, da quando ti ho conosciuto non riesco più a staccarmi da te!». (Filip)

Lingue

Due amici chiacchierano tra loro uscendo dall’Università di linguistica.

«Come te la cavi con lo spagnolo?».

«Muy bien», risponde l’altro.

«E con l’inglese come te la cavi?». «Very well».

«E con il mandarino come te la cavi?», dice spazientito il primo amico.

«Oh, ancora non lo sbuccio benissimo ma mi sto allenando...».(Sca-Pietro)