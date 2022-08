Barzellette: la sai l’ultima? Eccone 10 super divertenti

Stampa

Getty Images

Quante barzellette conosci? Ecco 1o nuove barze per essere sempre pronto a far divertire i tuoi amici.

Barzellette: la sai l'ultima?

1- La mamma entra nella cameretta del figlio e dice:

«Marco, dai svegliati! Alle 10 devi andare a messa»

«No mamma, ho 50 anni e non ho voglia di andare in chiesa!»

«Ma non te l'ho detto mica io di fare il prete!»

2- Una vecchietta va in un negozio di elettronica per comprare uno schermo da pc al proprio nipotino, il commesso subito si avvicina: «Signora di cosa ha bisogno?»

«Vorrei un monitor per il computer del mio nipotino»

«Di quanti pollici lo vuole?»

«Guardi, se possibile, lo preferirei senza dita»

3- Marco e Luisa escono lasciando il cane in casa, ad un certo punto qualcuno suona al citofono e il cane risponde: «BAU!».

La signora di sotto: «Scusami, ma non ti capisco!»

«BAU-BAU!»

«Non ti capisco!»

«Signora, "'B" come Bolzano, "A" come Ascoli, "V" come Urbino!»

4- Tre meccanici che si trovano nella stessa strada, affiggono un cartello fuori la loro officina per attrarre i clienti.

Il primo scrive: «Il meccanico più bravo della città»

Il secondo scrive: «Il meccanico più bravo del mondo»

Il terzo più furbo scrive: «Il meccanico più bravo della strada.»

5- «Ehi Marco, sai che il mio cane ripete tutto ciò che gli dico?»

«Allora deve essere super intelligente!»

«No, ha ingoiato il pappagallo.»

7- Carlo dice a Luca: «Ho perso il mio gattino.»

«Hai provato a mettere un avviso sul giornale?»

«Sì, ci ho pensato ma lui mica sa leggere!»

8- Un'oca chiede ad un'altra oca: «Ciao cara, dove sei stata

oggi?»

«QUA.»

9- Un fantasmino confidandosi con un suo caro amico gli racconta cosa era successo il giorno prima: «Ho conosciuto una fantasmina bellissima, poi mi sono accorto che era un lenzuolo ad asciugare.»

10-Antonio, un ragazzo un po' tonto si prepara alla leva militare, la mamma gli insegna a rispondere a dovere qualora gli avessero fatto qualche domanda: «Allora, se ti chiedono come ti chiami, rispondi "ANTONIO", se ti chiedono quanti anni hai, rispondi "21" e se ti chiedono conosci l'inglese? Gli rispondi "UN POCHINO", mi raccomando!»

Arriva il giorno del test e l'esaminatore gli chiede: «Come ti chiami?» «21.» «Quanti anni

hai?» «ANTONIO.» «Ma sei scemo?» «UN POCHINO»