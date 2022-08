10 barzellette in inglese davvero divertenti

Stampa

Ok che l'humor delle barzellette inglesi a volte è davvero incomprensibile, ma con queste, ce la possiamo fare anche noi, no? Abbiamo raccolto dieci simpaticissime barzellette in inglese complete di traduzione e, quando necessaria, di una piccola spiegazione...

Barzellette in inglese

Il Mar Morto

Teacher: "Jack, what do you know about the Dead Sea?"

Jack: "I didn't even know it was ill"

Traduzione

Insegnante: "Jack, che cosa sai del Mar Morto?"

Jack: "Neppure sapevo fosse ammalato!"

Il dottore

A doctor calls his patient and says: "The check you gave me for my bill came back".

The patient replied: "So did my cold!"

Traduzione

Un dottore chiama un suo paziente e gli dice: "L'assegno che mi ha dato per il mio conto è tornato indietro!"

Il paziente risponde: "Il mio raffreddore ha fatto lo stesso"

In classe (1)

Teacher: "Clara please point to America on the map."

Clara: "This is it."

Teacher: "Well done. Now class, who found America?"

Class: "Clara did."

Traduzione

Insegnante: "Clara per favore trova l’America sulla mappa."

Clara: "È qui".

Insegnante: "Bene. Ora classe, chi ha scoperto l’America?"

Classe: "Clara!"

In classe (2)

The teacher says: “I wish you’d pay a little attention, Victoria.”

“I am paying as little as I can Mrs. Sanders,” said Victoria.

Traduzione

L'insegnante dice: "Mi farebbe piacere tu prestassi un poco di attenzione, Victoria".

"Sto provando a prestarne il meno possibile, Mrs. Sanders," risponde Victoria.

La parola più lunga

What is the longest word in the English language?

“Smiles”.

Because there is a mile between its first and last letters!

Traduzione

Qual è la parola più lunga in lingua inglese? “Smiles”

Perché c’è un miglio tra la prima e l’ultima lettera!

Spiegazione: gli anglosassoni utilizzano come unità di misura il miglio, equivalente a poco più di 1,6 km. "Miglio" in inglese si dice mile, dunque nella parole smile ("sorriso"), stando al gioco di parole, vi è un miglio tra la prima e l'ultima lettera (s-mile-s)!

Gli zombie

Where do zombies go swimming?

In the Dead Sea!

Traduzione

Dove vanno a nuotare gli zombie?

Nel Mar Morto!

Il paziente strambo

Doctor: "What's your problem?"

Patient: "I think I'm a chicken".

Doctor: "How long has this been going on?"

Patient: "Ever since I was an egg!"

Traduzione

Dottore: "Qual è il suo problema?"

Paziente: "Penso di essere un pollo!"

"E da quanto tempo va avanti questa fissazione?"

"Da quando ero un uovo!"

Incomprensioni

Mother: "Why did you swallow the money I gave you?"

Son: "Well, you did say it was my lunch money!"

Traduzione

La madre al figlio: "Perché hai ingoiato la moneta che ti avevo dato?"

E lui: "Me l'hai detto tu che era per il pranzo!"

Le scimmie

Do Apes kiss?

Yes, but never on the first date!

Traduzione

Le scimmie si baciano tra loro?

Sì, ma mai al primo appuntamento!

L'ape

What goes "zzub zzub zzub zzub"?

A bee flying backwars!

Traduzione

Che cosa fa "zzub zzzub zzub"?

Un'ape che vola all'indietro!

Spiegazione: in inglese il ronzio delle api è espresso con l'onomatopea "buzz" (che appunto significa "ronzio").

