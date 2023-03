10 barzellette che (forse) non sai su Pierino

Stampa

1. Pierino va dalla mamma e dice:

- Mamma mamma ho una notizia buona e una cattiva

- Inizia da quella buona allora

- Quella buona è che ho preso dieci a scuola

- Bravissimo! E quella cattiva?

- Quella cattiva è che non è vero.

2. - Pierino, lo sai che non si può dormire in classe!

- Lo so, signora maestra, ma se lei parlasse un po' meno si potrebbe!

3. La maestra chiede agli alunni il nome di alcuni oggetti che si costruiscono con il legno. Pierino alza la mano e dice:

- Con il legno si fanno i le sedie, i tavoli, gli armadi e anche le barche

- Bravo, ma non ti viene in mente nient'altro?

- Oh sì, si fanno anche gli alberi signora maestra!

4. Pierino mentre sta studiando geografia chiede al suo papà:

- Papà dov'è il Monviso?

- E il papà: Sei il solito disordinato, come faccio a sapere dove metti le tue cose?

5. La maestra:

- Pierino, fammi un esempio di frase semplice!

- il cane abbaia vicino al parco

- Pierino, fai una frase una un po' più corta

- BAU, BAU!

6. La mamma di Pierino, rimandato in tre materie, si lamenta:

- Pierino, se avessi studiato in questi nove mesi, ora potresti goderti ben tre mesi di vacanze

- Pierino dubbioso risponde: Perché mamma? È più conveniente studiare tre mesi invece di nove.

7. Pierino, dimmi. Quanti animali ci sono sulla terraferma? chiede la maestra a Pierino.

- Terraferma maestra? risponde lui.

- Si Pierino.

- Ma scusi, ieri non aveva detto che la terra gira?

8. - Pierino, dimmi quante furono le crociate. Domanda il maestro a Pierino.

- Otto signor maestro, risponde il ragazzino.

- Giusto! Bravo! Adesso dimmi quale fu l'ultima

- L'ottava!

9. Pierino si presenta a scuola annunciando il lieto evento della nascita della sorellina. Tutti partecipano alla sua felicità.

- Come si chiama la tua sorellina?" chiedono i compagni e la maestra, pieni di curiosità.

- Non ne ho idea! Non si capisce nulla di ciò che dice!".

10. Pierino ha commesso ancora una volta una grave mancanza e la giovane maestra, al colmo dell'esasperazione, esclama "Pierino, rimarrai con me in classe ancora per un'ora dopo la chiusura della scuola". Pierino, tranquillo, ribatte "Se è contenta lei, per me va benissimo: non mi importa niente di quello che la gente penserà poi.