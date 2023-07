Barzellette del mese

Stampa

Una anziana signora è dal dottore. Il medico le prova la pressione, studia

l'elettrocardiogramma e poi le fa:

- Bene bene, siamo migliorati dal mese scorso. Ora può riprendere a fare le scale!

- Meno male dottore! Mi ero proprio stancata di arrampicarmi dalla grondaia!

Due tipi viaggiano nella savana quando a un tratto vengono inseguiti da un leone. Il primo sparale siringhe...due o tre colpi a vuoto, lo

manca e dice: - Accidenti! Cilecca!

E l'altro: - Ma che cilecca, questo ci mangia!

Due condannati a morte possono scegliere il modo in cui essere uccisi. Ilprimo dice al boia:

- Allora, la ghigliottina non la scelgo perché non mi piace il sangue, l'iniezione letale neanche perché non mi piacciono le siringhe... sceglierò la sedia elettrica!

Viene quindi messo sulla sedia elettrica. Danno la prima scossa ma non succede niente. Danno la seconda ma niente. Danno la terza ma ancora niente. Il

condannato viene quindi liberato perché per legge se dopo 3 scosse è ancora vivo ha diritto a essere liberato. Si avvicina ancora fumante all'altro condannato e gli bisbiglia in un orecchio: - Guarda che la sedia elettrica non funziona...

A quel punto anche al secondo viene chiesto come vuole morire e lui:

- Dunque... la ghigliottina no perché non mi piace il sangue, la sedia elettrica non funziona... scelgo l'iniezione letale!

«Zeus, per te quanto vale un euro?». E il signore degli dèi: «Per me vale 100 milioni di euro».

«E mille anni quanti sono?». «Per me sono un secondo». «Ok Zeus, allora mi daresti un euro?».

E lui: «Ok, fra un secondo»

Mattia chiede al papà: «Papà, papà, dove si trovano i monti Carpazi?». E il papà: «Chiedi alla mamma, è lei che mette a posto in casa».

Cappuccetto Rosso arriva dalla nonna e il lupo cattivo si è già travestito. «Che bocca grande hai, nonna!» le dice Cappuccetto.

«E che orecchie grandi... Oh, ma guarda che peli lunghi!».

«Oh, Cappuccetto Rosso» risponde la nonna seccata «ma sei venuta solo per criticare?»