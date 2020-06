Junior comedian: le barzellette mandate dai focusini (parte 2)

Stampa

Pronti a sganasciarvi dalle risate? Ecco allora un'altra "infornata" di barzellette inviateci proprio da voi focusini!

Due amici in auto:

- Certo che con

questi nuovi pneumatici mi sembra di mordere l'asfalto.

- Meno male che hai un cugino dentista!

Mattimatto

A Roma, un turista si rivolge a un passante.

- Scusi, dov'è il Colosseo? Il passante con aria di superiorità risponde:

- Il Colosseo? Il Colosseo, dice? Ma se lo sanno anche gli asini...

- Appunto per questo l'ho chiesto a lei...

Mariovena

Qual è il colmo x un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite

Acqua00

Durante una festa la moglie rimprovera il marito:

- È la quarta volta che ti servi di torta e gelato, non ti vergogni?

- No, dico sempre che è per te!

Apo98

Una signora piuttosto anziana, ma dal portamento aristocratico, si avvicina al barista di un'elegante sala da tè in una zona molto esclusiva di Milano. Con tono da diva del cinema, gli ordina:

- MENTA!

E il barista: - Sei uno schianto bambola!

Francesca

Una paziente va dal dottore e gli chiede:

- Dottore può fare qualcosa per il mio doppio mento?

E il dottore:

- Be', al massimo le posso fare una seconda bocca.

Malfegor99

Ci sono delle persone che fanno la coda per prende- re l'aereo. Una signora la supera e un signore le dice:

- Signora, faccia la coda!

E la signora:

- Perché, non sto bene con i capelli sciolti?”

Das

Adamo:

- Signore, perché hai fatto la donna così bella?

- Perché tu ti potessi innamorare di lei.

Adamo:

- E perché l'hai fatta così stupida?!

E Dio: - Perché lei si potesse innamorare di te!

Laura

C'era un principe così brutto, ma così brutto che Cenerentola tornò a casa alle 22.30!

Henri

Un vermetto vede la mamma molto, molto triste e le chiede:

- Mammina, perché sei così triste?

- E la mamma: - Perché papà è andato a pescare...

“4ever”10

