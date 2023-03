Qual è il colmo dei colmi?

Stampa

Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una figlia che si chiama Margherita che fa la Capricciosa per tutte le Quattro Stagioni!

QUAL È IL COLMO..

... per una donna delle pulizie? Bere un latte macchiato!

... per un paracadutista? Cadere dalle nuvole!

... per un Testimone di Geova? Andare in vacanza a Cattolica!

... per Babbo Natale? Avere un figlio che si chiama Pasquale.

... per l’inventore della biro? Rimetterci le penne!

...per un dentista? Mangiare la pasta al dente.

... per una gallina? Fare il brodo quando fa freddo.

... per un cactus? Bere aranciata alla spina!

... per un palloncino? Darsi un sacco di arie!

... per un gondoliere che guarda la tv? Non trovare il canale giusto!

... per un’ape? Non poter entrare nell’alveare perche? mamma ha passato la cera!

... per un criminale? Vestire ricercato.

... per un muro? Restare di stucco!

... della pieta?? Consolare un binario morto.

...per un cuoco? Piangere perche? ha finito il riso.

... per una rana? Dover mandare giu? il rospo.

... per il pavimento? Avere una brutta cera!

... per una camicia? Prendere una brutta piega!

... per una cicala? Non avere grilli per la testa.

FONTE: AH AH AH CHE RIDERE! Focus Junior (GJ Mondadori)