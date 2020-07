Barzellette lampo per risate a crepapelle!

Stampa

Barzellette lampo e battute flash per far ridere in un battito di ciglia. Ecco una rassegna di quelle che ci avete inviato voi.

Una famiglia a tavola: il bambino più piccolo prende il pane e ne strappa un pezzo e il papà dice:

- Ma taglialo con il coltello!

Il bambino:

- NO! Gesù lo spezzava con le mani!

Il papà:

- Sì, perché non aveva le posate!

di: Luciano-kpi

Fra medici: - Ho in cura una paziente molto giovane che sta perdendo la memoria... Che cosa mi consigli di fare?

- Di farti pagare in anticipo!

di: Robyromano01

- Mamma, mi puoi dare cinque euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada?

- Ma certo Pierino! E che cosa grida?

- Gelatiiii, caramelleeee...

di: Frmc*!

- Dottore, dottore! Ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti!

- Certo! Un minuto e sono da lei!

di: Giuseppe

La mamma al figlio

-Vai male a scuola, pensi solo al calcio

-Non è vero! -

Si invece, ti meriti una punizione

-Di prima o di seconda?

di: Francy_05

Mamma lumaca prepara sua figlia per andare a scuola e le dice:

- Mi raccomando, fai la bava!

di: Silvietta03

Perché quando il cielo è nuvoloso si deve contare solo fino a sette? Perché altrimenti piove a dir... otto!

di: Reby Superstar

Una mamma incinta e suo figlio sono al ristorante. A un tratto si avvicina una signora e chiede alla mamma:

- Aspetta il secondo?

E lei: - No! Aspetto il dessert!

di: LucyCuore

Due ladri davanti alla vetrina di una lussuosa gioielleria.

- Secondo te quanto costa quell'anello di diamanti?

- Mah... secondo me tre anni di galera!

di: Mishelle

All'ospedale.

- Ciao, Giacomo, ti ho portato un regalo.

- Grazie, che cos'è di bello?

- Una telecamera.

- E io che me ne faccio di una telecamera in queste condizioni?

- Ti servirà per riprenderti!

di: F!!

Un turista si ferma in una fattoria per acquistare alcune uova, e chiede al fattore:

- Scusi, ma sono di giornata?

E il fattore:

- Certo, di notte le mie galline dormono!

di: Bioluminoso