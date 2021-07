Barzellette squallide: una selezione per ogni occasione

Stampa

BARZELLETTE SQUALLIDE

Fanno ridere... O piangere XD?

«Qual è il cane più cattivo?» «La can-aglia»

«Mi scusi, per andare al cimitero dove devo prendere l'autobus?» «In faccia...»

«Mi rifiuto». Disse il netturbino...

Tra fantasmi: «Tu ci credi agli umani?»

«Che cosa fanno otto cane in mare?» «Il can-otto!»

«Un uomo entra in un caffè». SPLASH

Questo aereo è uno schianto! È caduto...

Una pecorella studia geografia. Non vuole fare la pecorella smarrita!

Ma perché i gatti hanno i canini e i cani non hanno i gattini?

La funga dice al fungo: «Sei un porcino!»

Chiude una lavanderia. Faceva affari sporchi.

Che cosa fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto

Qual e? la citta? preferita dai ragni? Mosca!

La tuta di Batman? La Bat-tuta! :-)

Qual è l'ape più difficile da digerire? La pe-peronata!

Se io mi metto la camicia di lino, poi Lino che si mette?

Qual e' il formaggio servito nei vagoni ristorante? La mozzarella in carrozza.

Ma se un passerotto entra dentro un computer diventa un MicroCIP?

Ma se due vespe bevono una tazza di caffè diventano vispe?

Mario ha smesso di fare il muratore perché aveva paura del cemento armato...

Come si fa a capire se un motociclista è felice? Basta guardare se ha dei moscerini sui denti!

BARZELLETTE SQUALLIDE.. RAFFINATE

Qui invece alcune freddure un po' più acute, che richiedonoun po' di ragionamento prima di arrivare alla risata... O al brivido d'imbarazzo!

Quando un australiano compra un boomerang nuovo, come fa a buttare via quello vecchio?

Il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì...

Perché le tende piangono? Perché sono da sole.

«Che vitaccia - esclamò l'operaio - ci vorrebbe un cacciavite più grosso!»

Cosa hanno detto dei maiali quando un gruppo dei giornalisti è entrato nel recinto per intervistarli? «Avete domande da porci?»

Cosa fa un indiano vestito alla moda e con un look all'ultimo grido? Il fico d'India.

