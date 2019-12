Barzellette 2020: cominciamo l’anno nuovo col sorriso!

Stampa

Ipa-agency

Inizia un nuovo anno e il modo migliore per abbracciare il 2020 è farsi una (o più di una) bella risata con le "barze" che voi focusini ci avete inviato. Ecco allora le prime barzellette del 2020 per cominciare con una sonora risata!

LE BARZE DEI FOCUSINI

Un cane dalmata incontra al parco, nel prato, una coccinella. «Ehi amica! Tu ed io abbiamo molti... punti in comune».

Irene

Nel bosco un albero chiede a un altro albero: «Tu come ti senti in inverno?». E l’altro: «Oh, d’inverno sono molto in imbarazzo mi sento sempre così spoglio!».

Joy06

La mamma osserva Pierino che non riesce a risolvere un problema: «Figliolo tu non sei abbastanza paziente!». E lui: «Non è vero, mamma, quando vado dal dottore altroché se sono paziente!».

Rik

Tra due amici: «Il mio cane è così pigro che, quando ha voglia di fare una passeggiata, invece del solito

guinzaglio mi porta le chiavi della macchina».

Pierlu

Nell'Antico Egitto il faraone si concede una vacanza. La sera va a in un piccolo ristorante in riva al Nilo e ordina: «Cameriere, mi porti le tagliatelle al tonno. « Per il secondo mi consigli lei, che cosa avete di buono?». «Come secondo, altezza, le suggerisco una faraona con contorno di spinaci». «No, no, per carità! Di moglie mi basta Nefertiti!».

Wander_

Non mangia e anche se beve sempre non si ubriaca mai. Che cos’è?

La spugna!

Franco10

Che cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia? Si... Lavazza!

Perché in America fa così tanto freddo? Perché è stata scoperta!

Lucia

Pierino e il papà sono nell’atrio di un hotel mentre una signora brutta sale sull’ascensore. Pochi istanti dopo le porte dell’ascensore si riaprono e scende una donna bellissima. Allora il papà dice a Pierino: «Forza figliolo, corri dalla mamma e dille di prendere l’ascensore!».

Alice da Verbania

«Dottore sono molto preoccupato perché so prevedere il futuro!».

«Eda quando le succede questa cosa?».

« Da mercoledì prossimo!».

Francynell

Qual è l'auto preferita dai pinguini? La Polo.

Mates001

La maestra, in classe, spiega ai bambini il concetto degli insiemi: «Se prendiamo una zucchina, quattro carote, tre patate, un gambo di sedano e venti piselli che cosa abbiamo fatto?» Pierino alza subito la mano: «Un bel minestrone signora maestra!».

Everylord -06

Un’oca incontra un cane al parco: «Oggi fa davvero un freddo cane» gli dice. «Non dirmelo», le risponde, «Io ho la pelle d’oca!».

Sofia

Il generale dei carabinieri,in auto, rientra in caserma da una festa. Lungo la strada una pattuglia lo ferma. «Lo so», dice «ho bevuto un po’ ma vi prego, per questa volta lasciatemi andare». I due carabinieri, un po’ intimiditi (è il generale!), lo lasciano proseguire. Dopo un minuto il generale viene fermato di nuovo e di nuovo chiede clemenza. E così per altre due volte. La quarta volta il generale sta per aprire bocca ma il carabiniere lo precede: «Vada pure generale, ma si decida a uscire da questa rotonda!».

Luca180606

Per mandarci le vostre barzellette contattateci sulla sezione del sito Scrivi alla Redazione o scrivete all'indirizzo mail focusjunior@focusjunior.it