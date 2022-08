Barzellette che fanno… troppo ridere

Stampa

Un serpentello va dalla sua mamma e le chiede tutto preoccupato: “Mamma, mamma, ma noi siamo serpenti velenosi?”

Lei gli risponde: “no, perché”

Lui: “Perché mi sono morso la lingua!

La mamma dice a Pierino: "Pierino, vai a prendere il sole

che ti fa bene".

Pierino obbedisce ed esce di casa. Poco dopo

rientra.

"Mamma, ci ho provato a prendere il sole. Sono

persino salito su un albero, ma proprio non ci arrivo".

Pierino dice al padre "Papà, oggi la maestra ha detto che

gli struzzi nascondono la testa nella sabbia". Il padre risponde "È vero, Pierino, te lo confermo".

"Scusa babbo" chiede allora il ragazzino "ma come fanno a ricordarsi dove l'hanno nascosta?"

Quando piange un pero? Quando è dis... perato!

“Pronto, centralino?”

“Lino c’entra, se ci stringiamo un po’!”

Pierino viene sgridato per l’ennesima volta dalla maestra perché non ha fatto i compiti: “Pierino devi fare i compiti! Lo sai che un detto dice "chi inizia prima è già alla metà del lavoro?”

Ma signora maestra, io l’ho aperto il libro, appena tornato da scuola, ma…

Ma cosa, Pierino, cosa?

Ma i compiti non erano fatti a metà!

Cosa deve fare un indovino che non conosce né il presente, né il passato, né il futuro? Imparare meglio i verbi!

Al telefono: “Allò?” "No, qui è Alì!"

Mamma sono felice perché domani avremo la scuola nuova”

“E perché sei tanto contento?”

“Perché le nuove aule sono rotonde e la maestra non potrà più mettermi nell’angolo!"

La mamma al figlio: “Vai male a scuola, pensi solo al calcio”

“Non è vero” “Si, ti meriti una punizione!”

“Di prima o di seconda?"

Il maestro dice a Pierino: “esistono mammiferi senza denti?” e Pierino risponde: “sì, mia nonna”.

Un bambino alla mamma: “ehi mamma, dov’è Philadelphia?” "Nel frigo tesoro".

“Perché le streghe utilizzano le scope per volare? Perché gli aspirapolvere sono troppo pesanti!”